Dakari ralli autode arvestuses võitnud prantslane Stephane Peterhansel võttis pärast ränkraske katsumuse lõppu vaevaks tunnustada kõige kurnavamas Malle-Moto klassis edukalt esinenud eestlaste Toomas Triisa ja Mart Meeru ponnistusi.

"Eks staarid sõidavad loomulikult üldvõidule ja suured tehased on rõhu sinna pannud, aga kui Dakari siseelu vaadata, siis kõik staarid käivad Malle-Moto alalt läbi, räägivad sõitjatega juttu ja soovivad edu," rääkis Triisa Õhtulehele.

"Ma ei uskunud, et see austus nõnda suur on – isegi autode võitja Peterhansel tuli meiega rääkima: "Respekt, et te seda teete. Te olete kõige vingemad mehed siin!""

