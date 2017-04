Cairoli võttis kodusel MM-etapil uskumatu võidu, Leok 17.

Motokrossi MM-sarja etapil Itaalias Trentinos krooniti uskumatul moel võitjaks kodupubliku soosik Antonio Cairoli. Tanel Leok sai kahe sõidu kokkuvõttes 17. koha.

Laupäevase kvalifikatsiooni võitnud kaheksakordne maailmameister võitis ka esimese põhisõidu, juhtides seda võimsalt algusest lõpuni, šveitslane Arnaud Tonus oli avasõidus teine, sloveenlane Tim Gajser kolmas.

Teises sõidus takerdus Cairoli aga teises kurvis ja langes 20. koha piirimaile. Kuna Gajser sai stardist esimesena minema, vajas Cairoli etapivõiduks teiseks tulemist, mis tol hetkel näis võimatu missioonina. Ometi lõpetas ta esimese ringi juba 15-ndana ning möödus kodupubliku ergutusel ühest kangest konkurendist teise järel, leides end peagi kuuendalt kohalt Tonuse selja taga. Samas kurvis, kus ta šveitslasest möödus, tegi ta sotid selgeks veel Gautier Paulini, Clement Desalle'i, Jeffrey Herlingsi ja üle-eelviimasel ringil Jevgeni Bobrõševiga. Tasuks sõidu teine koht ja karjääri 79. etapivõit.

Leok lõpetas esimese sõidu 16-ndana ja teise 18-ndana, saades etapi kokkuvõttes 17. koha.

Viie etapi järel juhib MM-sarja üldarvestuses 201 punkti kogunud Gajser. Cairoli on 183 silmaga teine ja belglane Desalle 151 punktiga kolmas. Leok on 37 punktiga 18. Punkte on kogunud 27 meest.

Karel Kutsar sai MX2 klassis avasõidus 25. ja teises 19. koha, Hardi Roosiorg näitas 31. ja 29. tulemust. Kokkuvõttes läks meestele etapilt kirja vastavalt 24. ja 32. positsioon.