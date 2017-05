Briti meistrivõistlustel teist kohta hoidev Harri Kullas murdis treeningul käe

Eesti üks paremaid krossisõitjaid, mitu aastat järjest Rahvuste krossi koondisse kuulunud Harri Kullas kukkus eelmisel nädalal treeningul nii õnnetult, et käib hetkel ringi kipsis parema käega, teine käsi on sidemeis.

Kust käsi täpsemalt katki on või kui pikaks kujuneb vigastuspaus, ei osanud Kullas veel öelda. "Eestis on mind paar spetsialisti üle vaadanud. Nüüd ootan vastust oma Belgia arstilt. Valu tunnen viiest erinevast kohast," sõnas ta, soovimata juhtunu täpsemaid asjaolusid hetkel kommenteerida.

Vigastuse tõttu jääb Kullasel kindlasti vahele Eesti meistrivõistluste teine etapp Pärnus 3. ja 4. juunil. Küll aga loodab ta sadulasse naasta järgmiseks Briti meistrivõistluste etapiks, mis toimub 18. juunil Põhja-Iirimaal.

"Loodame, et saan nelja nädalaga korda. Aga võib juhtuda, et läheb kauem või vähem. Pärnu etapist on kahju, sest lootsin väga kaasa teha kogu Eesti meistrivõistluste etapi," sõnas Kullas.

Kullas on alustanud Briti meistrivõistluste hooaega edukalt, hoides nelja etapi järel MX2 klassis 152 punktiga teist kohta. Liider Ben Watson jääb vaid 30 silma kaugusele, kolmas koht kaotab eestlasele 13 punkti. Etapi vahelejätmisest oleks kahju, sest korraga on kahe sõidu peale kokku laual 50 punkti.