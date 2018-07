BMX-krossisõidu võistlusi Tallinnas valitses leedulane

Lausing rääkis, et on palju õppinud koostööst lätlase Klavs Lisovskisega, kes on kaks aastat Spot of Tallinnas BMX-krossisõitjaid juhendanud. Nii heaks noormees oma taset veel ei pea, et osaleda kahe nädala pärast Prantsusmaal peetavatel noorte Euroopa meistrivõistlustel.

„Järgmisel aastal toimub EM Lätis, mõtlen sinna minna. Enne tahan aga kõvasti treenida,” lausus Lausing.

Kaks esikohta said Tartu Velo poisid – Ruudi Lumiste 9-aastaste ja Tõnis Mugra 12-aastaste seas. Nende klubikaaslane Egert Pani oli parim 30-aastaste ja vanemate cruiser-sõitjate klassis.