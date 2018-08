BLOGI | Põneva lõpplahenduse saanud Lõuna-Eesti ralli võitis Ranno Bundsen

Kohe järgnevana sõidetud Ruusmäe katsel hakkasid aga Bundsen – Loštšenikov aega tagasi võitma ning võtsid rallil juba kolmanda katsevõidu ning tõusid tagasi absoluutarvestuse kolmandale positsioonile. Kuna Murakas kaotas katsel Bundsenile 5 sekundiga, vahetus ka ralli liider ning uueks liidriks tõusis Koik. Pärast hoolduspausi jätkus võistlus hommikuste katsete korduvläbimistega, mille võidud võtsid Murakas ja Bundsen. Enne võistluse viimast hoolduspausi juhtisid rallit Koik – Heldna, kelle edu Murakas – Adler ees oli 1,4 ja Bundsen – Loštšenikov ees 18 sekundit.

Kui laupäeva eelnevatel katsetel oli mõnel katsel õrnalt vihma sadanud, siis ralli viimaseks kolmeks katseks avanesid taevaluugid täielikult, mis muutis võistlustrassi väga libedaks. Esimesed libeda tee ohvrid olid Murakas – Adler, kes Kündja katse lõpuosas teelt välja libisesid. Mehed jõudsid lõpuks küll katse finišisse, kuid katkestasid seejärel. Tõelise rünnaku võtsid katsel ette Bundsen - Loštšenikov, kes edestas katsel teise aja välja sõitnud Allan Popov – Aleksei Krylovi 13,7 sekundiga. Kuna Koik – Helda kaotasid katsevõitjatele 33,9 sekundiga, tõusid Bundsen – Loštšenikov uuteks ralli liidriteks.

Lõuna-Eesti ralli punktikatsena sõideti Luhamaa katse, mille võitjaid, kiireimaid Läti meistrivõistlustel osalejaid, parimaid esiveoliste arvestuse võistlejaid ja nobedamat veokaga sõitvat võistluspaari ootas ees Eesti esimese käekellatootja AEGAON poolt, kes oli välja pannud mudelid „Tabula Rasa“ seeriast, mis on just autorallist inspireeritud.

Katsevõidu ja parima Läti meistrivõistluste osaleja auhinna said enda nimele Bunden – Loštšenikov, kelle edu oli nüüd enne viimast katset teiseks tõusnud Popov – Krylov ees 36,5 sekundit. Lisaks ralli liidritele teenisid AEGAON eriauhinnad Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T) ja Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A).

Lõuna-Eesti ralli 2018 viimase kiiruskatsena sõideti Kündja teine läbimine ning selle võidu võtsid Allan Popov – Aleksei Krylov, kellele see oli karjääri esimeseks absoluutarvestuse katsevõiduks.

Järjekorras 16. Lõuna-Eesti ralli võitjatena finišeerisid Ranno Bundsen – Robert Loštšenikov, kellele see oli karjääri esimeseks absoluutarvestuse ralli võiduks.

„Sõitsime reede esimesel katsel ratta viltu alla ja see kõik tingis selle, et jäime täna hommikul ajakontrollpunkti hiljaks. Ega pärast saadud ajatrahvi, mille saime poleks enam sellist tulemust oodanud, aga ka teistel ekipaažidel oli ebaõnne. Viimaseks kolmeks katseks oli info, et hakkab vihma sadama ja me tegime nendele katsetele väga hea rehvivaliku ja läks nii nagu me lootsime. Oleme selle võidu üle väga õnnelikud,“ võttis õnnelik Ranno Bundsen karjääri esimese võidu toonud Lõuna-Eesti ralli kokku.

Bundsen – Loštšenikov järel said absoluutarvestuse teise koha Allan Popov – Aleksei Krylov, kes jäid meeskonnakaaslastest maha 36,1 sekundiga. Kui kahele eelpool mainitud ekipaažile oli Lõuna-Eesti ralli lõpptulemus nende karjääri parim, siis ka poodiumi kolmanda koha saanud Priit Koik – Uku Heldna jaoks oli see nende karjääri parim absoluutarvestuse koht. Vahepeal ka rallit juhtinud mehed jäid lõpuks ralli võitjatest maha 48,3 sekundiga. Samadele võistluspaaridele kuulus ka esikolmik absoluutarvestuse 4WD autode EMV1 klassi arvestuses. EMV1 klassi meistritiitel kuulub tänavu Lõuna-Eesti rallil mitte startinud Ukraina – Eesti ühisekipaažile Valerii Gorban - Sergei Larens (Mini Cooper WRC).

EMV3 ehk N4, R5 ja S2000 arvestuse hooaja kuuenda etapi parimad olid Popov – Krylov, kes selle tulemusega kindlustasid enne hooaja viimast rallit endale ka 2018. aasta meistritiitli. Võitjatest minuti ja 36,1 sekundi kaugusele jäid Hendrik Kers – Mihkel Kapp (Mitsubishi Lancer Evo X). Klassi kolmandad olid Ford Fiesta R5 autol sõitnud Radik Shaymiev – Maxim Tsvetkov. Popov – Krylovist jäid idanaabrid maha minuti ja 53,1 sekundiga.

Neljaveoliste rahvusliku klassi EMV4 (E12) autode arvestuse Lõuna-Eesti ralli parimad olid Bundsen – Loštšenikov. Klassi teise koha said Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes jäid eestlastest minuti ja 18,5 sekundi kaugusele. Neljaveoliste rahvusliku arvestuse kolmandad olid Edijs Bergmanis – Edgars Grins (Mitsubishi Lancer Evo IX), kellel kogunes 11 sõidetud katsega kaotust klassivõitjatele 3:45,7.

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode klassis EMV5 võitsid Lõuna-Eesti ralli Karel Tölp – Martin Vihmann (Honda Civic Type-R). Klassi teine koht Kristo Subi – Raido Subile(Honda Civic Type-R), kes jäid võitjatest 34 sekundi kaugusele. Rohkem võistlejaid EMV5 arvestuses finišisse ei jõudnud.

Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV6 klassi ja Estonian R2 Challenge arvestuses oli Võrumaa teede parim võistluspaar Roland Poom – Ken Järveoja.

„Ma arvan, et meie poolt oli väga ok nädalavahetus. Sõitsime algusest peale oma sõitu ja oli väga kontrollitud sõit terve nädalavahetuse jooksul. Tunnen ennast vihmas ja libedal teel sõites hästi ja me plaan oli, et lähme just nendel katsetel esikohta püüdma ning see meil ka õnnestus,“ sõnas EMV6 klassi ja Estonian R2 Challenge võitja Roland Poom ralli kokkuvõtteks.