BLOGI | Pingelise Lõuna-Eesti ralli võitis Ranno Bundsen

Juba eilsel avakatsel pidid katkestama Georg Gross ja Egon Kaur, kusjuures mõlema autole sai saatuslikuks üks ja sama kurv. Kaur sai küll täna jätkata, ent kuuendal katsel kadus tema auto veojõud.

Tänast päeva kolmandalt kohalt alustanud Ranno Bundsen kerkis küll puhta sõiduga tänase kahe esimese katse järel liidriks, kuid hommikune hilinemine hooldusalast väljumisel maksis talle 20-sekundilise ajatrahvi, mis kukutas ta kolmandale kohale. Ralli liidriks tõusis seejärel Priit Koik, kes edestas avapäeva liidrit Roland Murakat (Ford) kaheksanda katse järel vaid 1,4 sekundiga.

9. kiiruskatsel kaotas aga Koik kiirematele 33 sekundiga ning liidriks kerkis uuesti Bundsen, kelle edu Koigi ees oli 15,9 sekundit. Teist kohta hoidnud Murakas oli probleemide küüsis ning langes paremate hulgast kaugele, kaotades sel katsel koguni 18 minutit.

Viimasel kahel kiiruskatsel hoidis Bundsen kindlalt oma liidrikohta.

Kiiruskatsete ajakava:

SS5 Uue-Saaluse 1 - kell 9.52

SS6 Ruusmäe 1 - kell 10.18

SS7 Uue-Saaluse 2 - kell 12.12

SS8 Ruusmäe 2 - kell 12.38

SS9 Kündja 1 - kell 15.27

SS10 Luhamaa (punktikatse) - kell 16.08

SS11 Kündja 2 - kell 17.01

Lõuna-Eesti ralli

Ralli lõppjärjestus:

Ranno Bundsen kaotab viimasel kiiruskatsel Popovile 0,4 sekundiga, kuid pälvib kokkuvõttes kindla esikoha. Bundsenile järgnevad Allan Popov (+36,6), Priit Koik (+48,3) ja Emils Blums (+1.18,5).

Viimane kiiruskatse on käimas. Seni on kiireim aeg 7.41,0 Allan Popovi nimel.

Üldseis eelviimase katse järel: Bundsen edestab Popovi 37 ja Koiki 42,1 sekundiga.

10. kiiruskatse, mis on ühtlasi punktikatse, on täies hoos. Kiireim on olnud liider Ranno Bundsen, kes edestab Janis Vorobjovsi 8,3 sekundiga. Allan Popov on tõusnud üldarvestuses teiseks (jäädes Bundsenist maha 37 sekundiga), sest Priit Koigil olid taas probleemid ja ta kaotas sellel katsel kiirematele 26 sekundit.

Üldseis 9. kiiruskatse järel:

Suured probleemid on Roland Murakasel, kes kaotab 9. katsel kiirematele koguni 18 minutiga ja langeb üldarvestuses kaugele. Uus liider on Ranno Bundsen.

Endiselt ootame Roland Murakase aega, kes võib tõusta liidriks.

Ranno Bundsen läbib katse kiireima ajaga 7,25,9 ja tõuseb uueks liidriks. Koik kaotab talle teisena 15,9 sekundiga.

Liider Priit Koik (Ford) on 9. kiiruskatsel kõvasti aega kaotanud ning jääb hetke liidrile Allan Popovile alla lausa 20,2 sekundiga.

Hetkel on lõpetanud kolm masinat ning kiireim on olnud J. Vorobjovs ajaga 7.43,0.

9. kiiruskatse, millel on pikkust 13,82 km, algab juba kell 15.27.

Ralli üldseis 8. katse järel. Esimesed kaks meest on vaid 1,4 sekundi sees!

Bundsen jätkab ka kaheksandal katsel kiireima tempoga, ent aega ja kilomeetreid jääb tal ilmselt ikkagi väheks, et 20 trahvisekundist tulenevat kaotust tagasi teha. Kaheksanda katse tulemused:

Samal ajal on alanud juba ka kaheksas katse.

Ralli üldseis pärast 7. katset:

Seitsmenda katse TOP 3:

Egon Kaur jättis mootoriprobleemidega ralli pooleli.

Vahepeal on kinnitatud ka Ranno Bundseni ajakaristus - hommikul tulid tal hooldusalast väljumisel väikesed probleemid ning ta sai 20 sekundit karistust, mis kukutas ta kolmandaks.

Seitsmes katse on käima läinud. Esimesed autod tulevad vaat et kümmekond sekundit kiiremini kui hommikusel läbimisel - tee on nii palju puhtamaks läinud.

Ralli TOP 3 pärast kuuendat katset:

Kuuenda katse esikolmik:

Roland Murakas kaotab sel katsel Koigile lausa viis sekundit ning kaotab liidrikoha!

Egon Kauril on kuuendal katsel probleemid. "Veojõud kadus ära." Kaur tuleb finišisse väga suure kaotusega.

Kuues katse, Ruusmäe esimene läbimine, on juba samuti alanud ning esimesed autod on rajal.

Ralli üldseis pärast 5. katset:

5. katse TOP 10:

Egon Kaur tuleb aga ülivõimsalt - ta edestab finišis kõiki teisi enam kui kümne sekundiga!

Ralli liider Roland Murakas seda katset ei võida ning tuleb Koigist 0,1 ja Bundsenist 1,1 sekundit aeglasemini. "Poole katse pealt läks aken uduseks ja otsisime aknasoojenduse nuppu. Kiire lõigu peal võis sinna kolm-neli sekundit kaotsi minna."

Tänane võistluspäev on alanud! Esimese katsena on kavas Uue-Saaluse katse esimene läbimine.

