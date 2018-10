BLOGI JA FOTOD | Saaremaa ralli avapäeva võitis Georg Gross Ken Torni ees

Ilusa avapäeva tegi R5 ralliauto roolis debüteeriv Ken Torn (Ford Fiesta R5), kes kaotas kolme katsega kokku Grossile 12,9 sekundiga ja lõpetas teisel kohal.

„Mul endal on veel vara midagi rääkida. Pea on erinevaid mõtteid täis. Sõidu ajal ma ise midagi auto juures muutma ei hakka. Pimedas korra vajutasin valesid nuppe... kartsin, et midagi läks paigast ära," sõnas Gross avapäeva lõpuks.

Saarlane Torn tunnistas, et naudib kihutamist täiel rinnal: „Auto on väga hea. Sõit pole kaugeltki ideaalne. Üllatav, et sellise sõiduga on tulnud nii head ajad."

Avakatse tulemused: 1. Gross 7.21,05 2. Gorban +5,4, 3. Torn +5,4, 4. Kaur +9,3, 5. Jeets +16, 6. Koik +18,8.

"Oluliselt libedam oli, kui oskasine oodata. Hetkel oli ikka jube rabe, aga ju saab ralli jooksul paremaks minna," sõnas Gross avakatse finišis.

Üldseis teise katse järel: 1. Gross, 2. Torn (+11,4), 3. Kaur (+13,2), 4. Gorban (+21,0), 5. Tukiainen (+26,6), 6. Jeets (+30,2).

Üldseis avapäeva lõpuks (sõidetud 3 katset): 1. Gross, 2. Torn (+12,9), 3. Kaur (+24,1), 4. Gorban (+25,9), 5. Tukiainen (+28,2), 6. Jeets (+32,2).

Vaata, kuidas kihutati Saaremaa ralli esimese kiiruskatse ühel lõigul: