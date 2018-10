BLOGI JA FOTOD | Draama Saaremaa rallil: Kaur ja Torn pressisid viimase katsega Gorbanist ette, Gross võttis kindla võidu

Saaremaa ralli 2018

Saaremaa ralli lõpptulemused!

11. katse tulemused:

Georg Gross on aga mõistagi totaalselt omast klassist - 8.51,8 edestab Torni veel 9,4 sekundiga. Katsevõit ja rallivõit käes!

Ja Gorbanist suudab mööduda ka Ken Torn, kes edestab sel katsel Kauri veel omakorda 8,7 sekundiga!

Egon Kaur edestab viimasel katsel Valeri Gorbanit lausa 20 sekundiga ning läheb viimase katsega ukrainlasest mööda!

https://www.facebook.com/delfisport/videos/278057783038008/?__xts__%5B0%5D=68.ARAysqqrJ2dfRTUGzBeHNHIgXeNN8pzbqcXrIQtn8giyaqboOgXRr3agycDzPIIVeMDa3nF5-eguP3PSyUdyB990v3VbTIKkzTaPBACO_Z1q-Xm9M3Jex5CLTKbHfmRgE0qZhgFCam-_qafyWJvC7tqffmzouKJSOYqvCjCZWVbs_V83QyLEt3eiLALl7oscaBNuqbmT5aj-2jlAz87Q7rDdoF2KsiYLzQ73Pcz-uG0U7jzIZaCK&__tn__=-R

Nüüd on alguse saanud ka päris viimane katse. Ootame põnevusega aegu!

Ralli viimase katseni pole veel samuti kaua jäänud - see algab kell 17.16.

Kümnenda katse tulemused:

Ralli üldseis 10. katse järel:

Toomalõuka katse teine läbimine on pea kõigil tunduvalt kiirem kui esimesel korral. Gross võtab katsevõidu - 4.18,7 edestab Gorbani 2,4 sekundiga. "Sõit oli puhas, riske ei võtnud."

10. katse on ühtlasi juba alanud ning esimesed autod rajal. Kui esimesed olulised tulemused tilkuma hakkavad, toome need kindlasti ka teieni.

Taas on tulemas hoolduspaus. Saaremaa rallil on veel jäänud sõita kaks katset. 16.28 sõidetakse uuesti Toomalõuka katse ja viimane katse on Lindmetsa (18,22 km). Grossi edu Gorbani ees on ligi minut. Gorban, Kaur ja Torn mahuvad 20 sekundi sisse.

Üldseis 9. katse järel: 1. Gross, 2. Gorban (+50,9), 3. Kaur (+59,0), 4. Torn (+1.10,2), 5. Tukiainen (2.02,10), 6. Jeets (2.22,9).

Üheksanda katse ajad:

"Peale hoolduspausi on tunne paremaks läinud. Kiirus pole nii hea, kui võiks olla, aga lahe tunne on autos. See on positiivne," sõnas Gross pärast katset. Gross sai järjekorse katsevõidu, kui läbis katse 4.24,5-ga.

Torn sõidab ajaks 4.36,2. Kaotab Gorbanile 8,5 sekundiga.

Kaur: "Meil lõppkiiruse eelist pole. Autol on downforce'i omajagu, mis võtab tempot maha." Kauri ajaks läheb 4.29,4, millega kaotab Gorbanile 1,7 sekundit.

Seni on kiireima aja välja sõitnud Kers: 4.44,8.

Jürimäe sõitis Toomalõuka katsel üle katuse, aga õnneks on meestega kõik korras.

Jälgi otsepildist Saaremaa ralli 9. katset!https://www.facebook.com/delfisport/videos/281233716051000/?notif_id=1539427006020929¬if_t=live_video_explicit

Juba on alanud ralli 9. katse (Toomalõuka - 9,80 km)

Üldseis 8. katse järel: 1. Gross, 2. Gorban (+47,7), 3. Kaur (+54,1), 4. Torn (+58,5), 5. Tukiainen (+1.52,1), 6. Jeets (+1.59,2). Kaur ja Tukiainen parandavad kohta.

Kaheksanda katse ajad:

Gross saab kirja järjekordse katsevõidu ajaga 3.59,5. Kaur kaotas talle kolme sekundiga.

Ken Tornil on vasak tagumine rehv katki. "Ei oska öelda, kus rehv katki läks." Torn kaotab Gorbanile 6,2 sekundit katses.

Kaur vahendab veidi vähet Gorbaniga, kui edestab teda 0,3 sekundiga.

Šaimijev edestab katsel eestlasi ja saab kirja ajaks 4.10,5.

Aigro sõidab uue kiireima aja, 4.17,00.

Jürimäe läheb ka 8. katset juhtima, ajaks tuleb 4.19,10.

"Sõitsime põõsasse ja jäime kinni," selgitas Jürimäe seitsmenda katse ajakaotust.

8. katse algab juba kell 13.07 (Vahva katse teine läbimine - 7.62)

Üldseis pärast 7. katset: 1. Gross, 2. Gorban (+44,4), 3. Torn (+49,3), 4. Kaur (+51,1), 5. Jeets (+1.39,49), 6. Tukiainen (+1.42,6).

Seitsmenda katse ajad:

Järjekordse kiiruskatse võidu saab Gross, kes edestab Gorbanit 12,4 sekundiga. Ajaks läks kirja 10.44,3.

Ken Torn kaotab Gorbanile, aga edestab 0,1 sekundiga Kauri.

Sõidetakse ka esimene aeg alla 11 minuti. Kogu päeva head kiirust näidanud Gorban saab kirja 10.56,7.

Jeets asub kiiruskatset juhtima, kui sõidab ajaks 11.13,7.

Võimsa aja sõidab välja Kers, kes saab kirja ajaks 11.30,7. Hommikusest ajast sõitis Kers 29 sekundi võrra kiiremini.

Uue põhja sõidab Aigro, 11.52,2.

Esimesed sõitjad on juba Undva katse lõpetanud. Seni on kiireima aja välja sõitnud Saks: 11.55,8.

Jälgi otsepildist Undva kiiruskatset!https://www.facebook.com/delfisport/videos/313648709451587/?notif_id=1539422817423135¬if_t=live_video_explicit

Pärast kuuendat katset seitsmendal kohal asunud Koik - Heldna on mootoriprobleemide tõttu sõidu katkestanud.

Peatselt on jätkumas Saaremaa ralli teine päev, kui uuesti läbitakse 23 km pikkune Undva katse!

Nüüd ootab sõitjaid ees hoolduspaus ja järgmine katse, milleks on 23-kilomeetrine Undva katse kordus, algab kell 12.19.

Üldseis kuuenda katse järel: 1. Gross, 2. Gorban (+32,00), 3. Torn (+32,8), 4. Kaur (+34,5), 5. Jeets (+1.10,0), 6. Tukiainen (1.10,2).

Kuuenda katse ajad:

Finišisse on jõudnud ka Ken Torn, kes kaotab Gorbanile 0,7 sekundit.

Kohal on ka Gross, kes suurendab edu Gorbani ees. Grossi ajaks läheb kirja 4.03,3. "Oleks võinud proovida pehmemate rehvidega. Hommikused katsed olid ligased, aga enam rehve ei vaheta. Päeva peale läheb kindlasti soojemaks," sõnab Gross.

Kaur: "Kõik on okei. Tegime hommikul väikese riski rehvivahetusega. Kahel viimasel katsel oli päris libe." Kauri ajaks on 4.08,9.

Gorban sõidab võimsalt uue kiireima aja: 4.06,8, millega edestab Tukiainenit 7,5 sekundiga.

Kers sõidab põhjad: 4.20,2.

Uue kiireima aja sõidab Jürimäe: 4.24,6.

Nokkanen sõidab esimesena välja ajaks 4.29,10.

Vaata otsepildist, kuidas autod läbivad Saaremaa rallil maalilist Leedri küla!https://www.facebook.com/delfisport/videos/528927807569221/?notif_id=1539413438505152¬if_t=live_video_explicit

Kohe on algamas ka järgmine katse (Vahva - 7,62 km).

Üldseis viie katse järel: 1. Gross, 2. Gorban (+28,5), 3. Torn (+28,6), 4. Kaur (+28,9), 5. Jeets (+58,0), 6. Tukiainen (+59,2). Gorban möödus Tornist ning vahe teise ja neljanda vahel on vaid 0,4 sekundit!

Viienda katse ajad:

"Pool katset oli väga hea. Vahepeal oli ligased teeolud ja palju alajuhitavust," sõnab Gross, kes saab ajaga 11.02,0 katsevõidu!

Ken Torn: "Äge katse oli. Mida rohkem ühe korraga sõita saab, seda lõbusam on." Torni aeg on 11.15,3.

Finišisse on jõudnud ka Kaur: 11.13,1, mis jääb Gorbanile alla 7 sekundiga.

Gorban edestab omakorda Jeetsi 18,2 sekundiga.

Uue võimsa kiireima aja sõidab Raul Jeets: 11.24,0. Tukiainen kaotas talle 2,2 sekundiga.

Saksal kadus autol turborõhk ära ning kaotab Jürimäele katsel rohkem kui 2 minutiga. Saks jäi seetõttu ette Aigrole, kes pidi katse käigus Saksast mööduma ja kaotas Jürimäele 10,4 sekundit.

Jürimäe - Valter sõidavad senise uue kiireima aja: 12.01,6. "Tippkiirus oli 194 kilomeetrit. Mõnes kohas oli väga libe," sõnas Jürimäe vahetult pärast katset.

Nokkanen sõitis Undva katse esimeseks ajaks 12.17,0.

Ralli on jätkumas võistluse kõige pikema katsega ehk Undva katsega, mille pikkuseks on 23 kilomeetrit.

Pärast nelja katset on liider jätkuvalt Gross: 1. Gross, 2. Torn (+15,20) 3. Kaur (+17,80) 4. Gorban (+24,70) 5. Tukiainen (+35,0) 6. Jeets (+36,00).

Neljanda katse ajad:

Katsevõidu saab Egon Kaur.

"Liiga kuri oli äratuseks. Pole midagi, nüüd lähme pika katse peale, mis on natuke tuttav," sõnas ralli liider Gross. Gross sõitis välja 4.24,8.

Ken Torn sõidab 4.27,1.

Egon Kaur edestab Gorbanit viie sekundiga (4.18,5) "Selline katse on lahe, neid võiks rohkemgi olla," sõnab Kaur.

Gorban - Larens sõidavad Jeetsi aja kindlalt üle: 4.23,60.

Jeets - Toom sõidavad välja senise kiireima aja 4.28,60. "Oli väga kihvt katse."

Hetkel on kiireima aja välja sõitnud Aigro - Piigli: 4.44,60

Nokkanen - Reinikainen läbisid katse esimesena ja said kirja ajaks 4.49,10.

Saaremaa ralli stardijärjekord on pööratud ning esimesena läheb starti 15. paar. Liidrid Gross ja Mölder alustavad katset viimasena.

Hommikust rallisõbrad! Täna jätkub Saaremaa ralli, mida avapäeva järel juhib Georg Gross.

Tänane esimene kiiruskatse algab kell 8.18. (Karujärve - 8.19 km)

Saaremaa ralli avapäeval juhtus ka selline äpardus: https://youtu.be/sDxa7FfIN-s

Grossi õnnelik eksimus... http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-georg-gross-tegi-kuressaare-linnakatsel-ohtliku-eksimuse-pealtvaatajad-paasesid-ehmatusega?id=83982604

Georg Grossi ja Ken Torni muljed avapäevale: http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/liider-gross-vara-veel-midagi-raakida-pea-on-motteid-tais?id=83982388

Selline on hetkel üldseis avapäeva 3. kiiruskatse järel:

Torn saab teise aja, kaotades Grossile 1,5 sekundiga,. Tukiainen on kolmas (+1,6).

Vaatamata ühele sõiduveale edestab Gross (aeg 2.07,1) Jeetsi kahe sekundiga. Gorban kaotab 4,9 ja stardis mootori välja suretanud Kaur 10,9 sekundiga.

Liider Gross sõitis ühe kurvi pikaks, kuid pääses vaid ehmatusega.

Kell 20.46 Kuressaare linnakatse - pikkust 2,47 km.

Kuressaare linnakatse alguseni on jäänud 20 minutit.

Gross juhib teise katse järel Torni ees 11,4 ja Kauri ees 13,2 sekundiga. Gorban on neljas (+21,0), Tukiainen viies (+26,6) ja Jeets kuues (+30,2).

Kõik teise katse ajad on siiani mitteametlikud, sest ajavõtuga on probleeme.

Kaur sai teise aja, jäädes Grossile alla kolme sekundiga.

Ken Torn kaotas Grossile 6 sekundiga.

Jeets oli paar sekundit kiirem kui Gorban.

Gorban kaotab Grossile juba 15 sekundiga.

Georg Gross on teise kiiruskatse finišis ajaga 4.05,2. "Iseenesest oli tunne parem kui avakatsel. Iga katsega õpin juurde," sõnas Gross finišis.

Gross avakatsel kihutamas:

Teine kiiruskatse algab kell 19.06 (Reeküla 7,82 km).

Gross on avakatse järel liider. Talle järgnevad Gorban (+5,4), Torn (+5,4), Kaur (+9,3). Jeets (+16) ja Koik (+18,8).

Jeets ja Sikk on jäänud raja äärde! Masin jäi põhja peale kinni.

Roland Murakas oli avakatsel hädas tehniliste probleemidega. "Pooltelg läks katki, kolmerattaveoga tulime," sõnas Murakas, kes kaotas Grossile juba 1.41-ga.

Gorban on finišis ja kaotab Grossile 5 sekundiga.

Georg Gross on 14,33 km pikkuse avakatse, mis on täiesti uus, lõpetanud ajaga 7.21,5. "Oluliselt libedam oli, kui oskasine oodata. Hetkel oli ikka jube rabe, aga ju saab ralli jooksul paremaks minna," sõnas Gross katse finišis.

Ralli avakatse on kohe-kohe algamas!

Ralli avamine on alanud. Esimene kiiruskatse stardib kell 18.03 - Metsküla 14,33 km.

http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/saaremaa-maiuspalad-tipptehnika-ja-tulevikulootuse-debuut?id=83969458

http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-georg-gross-stardib-saaremaa-rallil-wrc-autoga-millega-saadi-mullu-mm-etapil-viies-koht?id=83959458

http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/saaremaa-ralli-stardirivi-avab-georg-gross-ken-torn-istub-esimest-korda-r5-autosse?id=83951367

http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/saaremaa-poiss-rasmus-uustulnd-puuab-koduradadel-eesti-meistritiitlit?id=83952215

http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-saaremaa-ralli-testisoitudel-nahti-mitut-napikat?id=83927059