Baltikumi parimad krossisõitjad võistlevad Langel

Motokross Foto: Erik Lepikson, Rauno Kais

Eeloleval nädalavahetusel algavad Langel motokrossi meistrivõistlused sooloklassidele ning ühtlasi peetakse seal ka Läti meistrivõistluste etapp, mis tähendab, et rajale on tulemas enamus Baltimaade parimatest krossisõitjatest, kellele on konkurentsi pakkuma tulemas ka kiired sõitjad Soomest ja Venemaalt.