Autoralli Eesti meistrivõistluste avaetapi võitsid Gorban ja Larens

2018. aasta esimene Eesti autoralli meistrivõistluste etapivõit läks Aluksne ralli võitnud Valeri Gorbanile ja Sergei Larensile.

Reede õhtul said Lätis Aluksnes alguse tänavused Eesti, Läti ja Leedu autoralli meistrivõistlused. Õhtupimeduses sõideti kahel korral 11,20 km pikkune Mārkalne katse, mille mõlemad võidud võttis võistluspaar Valeri Gorban - Sergei Larens (Mini John Cooper Works WRC).

Avakatselt said Ukraina – Eesti võistluspaari järel teise aja Egon Kaur – Annika Arnek (Ford Fiesta Proto), kuid järgneval tegid eestlased vale legendimärke tõttu sõiduvea, mille tagajärjel rajalt väljas käidi. Kaur – Arnek said küll jätkata, kuid viltuse parema tagumise ratta tõttu pudeneti esikoha konkurentsist ning avapäev lõpetati alles 56. kohal.

Absoluutarvestuse teise kohaga lõpetasid avapäeva lätlased Jānis Berķis - Edgars Čeporjus (Ford Fiesta R5), kes jäid WRC autoga sõitnud liidritest maha 5,1 sekundiga. Parimate eestlaste lõpetasid reedese võistluspäeva Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII), kes jäid Gorban – Larensist maha 12,2 sekundiga.

Aluksne ralli jätkus laupäeva hommikul ning ees ootas seitse küll mitte väga lumist, kuid siiski talvist kiiruskatset. Päeva kolmest esimesest katsest võitis Gorban kaks ja Kaur ühe. Lõunapausile saabuti Gorbani juhtimisel, kelle edu Berkise ees oli 12,6 ja Bundseni ees 44,4 sekundit.

Ralli pikima katse Kantorkrogs (18,24 km) võidu võtsid Kaur – Arnek, kes olid üldarvestuses tõusnud 32. kohale. Järgneva katse esikoha võttis ekipaaž Berķis – Čeporjus, kellele see jäi koduteedel nädalavahetuse ainsaks katsevõiduks. Ralli eelviimase katse võidu võtsid Gorban – Larens, kes said viimasele katsele startida 14,7-sekundilises edus.

Avapäeval esikohakonkurentsist pudenenud Kaur – Arneki laupäevane eesmärk oli vaid üks: võita võistluse viimane ehk punktikatse. Eestlaste plaan õnnestus sajaprotsendiliselt ning tulemuseks viis meistrivõistluste punkti. Absoluutarvestuses lõpetasid Kaur – Arnek 18. kohal.

Hoolimata viimasel katsel tehtud spinnist võitsid Aluksne ralli 2018 Valeri Gorban ja Sergei Larens. Ukraina – Eesti võistluspaari edu jäi lätlaste Jānis Berķis - Edgars Čeporjus ees lõpuks vaid 3,6 sekundit. Teist aastat järjest olid Aluksne ralli parimad eestlased Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov. Sarnaselt möödunud aastaga poodiumi viimasel astmel lõpetanud mehed kaotasid võitjatele 1.01,4.

„Tänaseid ilmastikuolusid arvestades oli tulemus parim, mis me teha saime. Oli katseid, kus oli päris talvine ja oli katseid, kus oli kruus väljas. Aga eks tingimused oli keerulised kõigi jaoks, nii sõitjate kui korraldajate jaoks. Gorban - Larensiga oli selge, et me esikohale heitlema ei lähe, sest neil on MM-kogemused ning ka kaasaegsem auto. Kahju, et Egonil eile see sõiduviga juhtus, temaga oleks põnev olnud aegu võrrelda. Kolme nädala pärast Sarma rallil jätkame,“ võttis Bundsen 2018. hooaja avaetapi kokku.

Klassi EMV3 esikoht kuulus Berkis – Čeporjusele, kelle järel said teise koha Allan Popov - Aleksei Krylov (Mitsubishi Lancer Evo IX, +2:33,2) ja kolmanda Alexander Mikhaylov - Normunds Kokins (Mitsubishi Lancer Evo X, +3:36,6).