Aron lõpetas viimase sõidu punktikohal, Schumacher jäi viimaseks

Euroopa vormel-3 sarja avaetapil Silverstone'is sai Ralf Aron (Hitech GP) kolmandas sõidus kümnenda koha, tõustes stardikohaga võrreldes kaks positsiooni.

Esimeses sõidus kihutas Aron pärast kokkupõrget konkurendiga rajapiirdesse ja katkestas, teise sõidu lõpetas eestlane 16. kohaga. Kõige paremini läks kolmas ja viimane sõit, kus Aron kaotas võitjale Callum Ilottile 26 sekundit ning ületas finišijoone kümnendana, teenides sellega ka ühe punkti.

18 lõpetaja seas sai viimase koha sealjuures kuulsa Michael Schumacheri poeg Mick (Prema Powerteam), kes jäi võitjast maha 51 sekundiga.

Sarja järgmine etapp peetakse aprilli viimasel nädalavahetusel Itaalias Monza ringrajal.

"Meil pole kogu tiimina päris seda hoogu nagu teistel võistkondadel ja meil oli ka Silverstone'i rajast väga vähe kogemusi," sõnas Aron. "Esirehvide kulumine oli näiteks meil suureks probleemiks. Vähehaaval suutsime siiski midagi parandada ja viimases sõidus oli auto juba veidi kiirem. Positiivsele poolele võib kanda selle, et me nüüd saime enam-vähem selgeks, milles on probleem ja kuhu suunda liikuda. Jäängi nüüd praegu Inglismaale, et testida ja üritada koostöös tiimiga midagi parandada. Kahe nädala pärast toimuv etapp Monza ringrajal peaks meile paremini sobima."