FIA Euroopa vormel 3 sarjas on jäänud sõita vaid üks etapp, 13.–14. oktoobrini Saksamaal Hockenheimis. Kolmandat aastat samas sarjas kihutanud Aron hoiab üldarvestuses kuuendat, kollanokk Vips neljandat kohta. Punktivahed on nii väiksed, et mõlemal on veel võimalik lõpetada nii teise kui ka kuuendana.