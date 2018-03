Anton Suvorov: mees, kes ehitab tsikleid

Anton Suvorovi bobber võitis eelmisel aastal Tallinn Motor Show projektirataste konkursi. See retro stiilis unikaalsete lahendustega tsikkel, mille mees ehitas oma kaasale Marinale, jäi kõigile silma.

Anton ehitab rattaid, mis talle endale meeldivad. Tuleb mingi idee, kuidas uus projekt võiks välja näha, ja ta hakkab mõtlema, millistest detailidest see koosnema hakkab. Antonile meeldib 1950-1960ndate aastate retro stiil, ta leiab, et projektile sobiv mootor peaks olema neljataktiline ja kahesilindriline, suurema töömahuga kui 750cc, ilma moodsa sissepritse ja elektroonikata. Antonile meeldivad asjad, mis on lihtsad, ja teatud vana tüüpi mootorite kõla.

Teine Antoni projektide iseloomulik joon on minimalism: kroomi ja plastdetaile ta ei armasta, materjalidena on kasutuses alumiinium, lehtmetall või roostetanud teras, vask ja messing. Ratast peab lisaks minimalistlikule väljanägemisele ka lihtne hooldada olema. Tüüpilist Harley-Davidsoni chopper'it tema garaažist seega ei tule.

Otsib alati uut

Antoni rataste ehitamise hobi sai alguse kümme aastat tagasi, kui ta ehitas endale Urali mootori baasil cafe racer'i. Järgmine ratas oli juba teist stiili - ennast kordama Anton ei jää, ta otsib igas uues projektis midagi uut.

