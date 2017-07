Andreas Hiiemägi: medalimehed ainult krossirajal elavadki, ma tahaks koolis ka käia

Lange motokeskuses toimunud juunioride motokrossi MM-i parima eestlasena sai Andreas Hiiemägi 125cc klassis kahe sõidu kokkuvõttes 13. koha. Avasõidu 16-aastane Andres Krestinovi õpilane katkestas, teise lõpetas kuuendana.

"Oleme terve aasta treener Andres Krestinoviga ainult selleks võistluseks valmistunud. Viimased kolm nädalat oli eriti kõva tamp peal. Keskendusime ajasõidule, kuna kvalifikatsioonid pole mul eriti hästi välja tulnud. Esimene eesmärk oli finaali jõuda. Kolmas koht [oma kvalifikatsioonigrupi] ajasõidus andis tänaseks kõvasti enesekindlust," rääkis Hiiemägi.

"Esimese sõidu nurjas kukkumine. Olin hommikust peale kõhuvaluga maadelnud ning läksin starti valuvaigisti toel. Sain kukkumisega paugu kirja, võttis vähe pildi virvendama. Olin pikalt Meico Vettiku järel kuuendal kohal, aga langesin kukkumisega 30-ndaks. Treener võttis maha, et saaksin teiseks sõiduks puhata."

Hiiemägi tänas Langele kohale tulnud publikut. "Rahvas on meie pärast siia kohale tulnud. Sõidu ajal oli tunda, kuidas nad kaasa elavad. Meil oli veel ka see eelis välismaalaste ees, et rada oli põhimõtteliselt pähe lihvitud. Suur aitäh [Lange motokeskuse juhatajale] Lauri Roosiorule, kes selle võimalikuks tegi!"

125cc klassi medalikolmikust rääkides tegi Hiiemägi huvitava avalduse. "Ma ei ütleks, et nad teised planeedilt olid. Neil on lihtsalt motokross söögi peale ja söögi alla. Nad koolis ei jõuagi väga käia. Ma püüan ikka hariduse kätte saada," ütles sügisel 11. klassi minev Hiiemägi.