Anastassia Kovalenko teenis Yamaha R3 karikasarjas kaks poodiumikohta

Nädalavahetusel peeti Mugello rajal Itaalia meistrivõistlused Yamaha R3 karikasarjas, kus Eesti motoringrajasõitja Anastassia Kovalenko teenis naiste arvestuses kaks kolmandat kohta.

“Olen nädalavahetusega üldiselt rahul, sest eelmistel võistlustel Misanos ma poodiumile ei jõudnud. Samuti on oluline, et ka meeste arvestuses olin paljudest kiirem, sest konkurents on siin sarjas tihe ja osaleb üle 35 sõitja,” märkis meeste arvestuses 25. koha saavutanud Kovalenko.

Kovalenko kukkus väga kiires kurvis päev enne kvalifikatsiooni toimunud viimases ametlikus treeningus, kui kurvis kallutusel sõitis teine sõitja külje pealt Eesti sportlasele sisse. Õnneks ei saanud ta väga suuri vigastusi ning tiim sai kvalifikatsiooniks ratta taas korda.

“Mu sõrmed said kukkumisest siiski valusa hoobi ning alguses polnud kindel, kas üldse saan võistelda, kuna ei suutnud siduriheeblit kasutada,” kirjeldas Kovalenko. “Kohalikud arstid suutsid mu käe hästi kinni siduda ja tavalisest suuremate kinnastega sain kõik sõidud ära teha,” lisas Kovalenko, kelle sõnul olid sõidud siiski kurnavad, sest väljas oli ka üle 30 kraadi.

“Ringiajad olid eelmise aastaga võrreldes paremad, kuid kindlasti soovin veel palju tööd teha oma sõidustiili kallal,” märkis Kovalenko, kelle ratas on seni Itaalias tiimi käes olnud, mistõttu pole tal olnud võimalust sellega eriti trenni teha.