Anastassia Kovalenko saavutas Yamaha R3 karikasarjas kokkuvõttes kolmanda koha

"Kindlasti on hooaja lõpetamine esikolmiku seas märkimisväärne, kuivõrd kõiki etappe ma kaasa sõita ei saanud. Muidugi oleksin tahtnud hooaja esikoha pärast võidelda, kuid kahjuks olin punktidega esimesest kahest sõitjast liiga maha jäänud," kommenteeris Kovalenko.

Kovalenko hinnangul oli nädalavahetusel saadud teine koht küll hooaja parim tulemus, kuigi arenguruumi on veel tublisti. "Kindlasti mängis rolli asjaolu, et nädalavahetusel oli väga vähe sõiduaega – oli palju kukkumisi ja avariisid, mistõttu peatati pooled treeningud punase lipuga. Seetõttu ei saanud ka sobivat seadistust paika ning õiget tunnet kätte. Kuid päeva lõpuks on oluline, et ma ise ei teinud sõiduvigu ega kukkunud ning sõitsin stabiilselt lõpuni. Minu eesmärgiks oli kindlasti tulla esimese kahe hulka, et tõusta hooaja arvestuses kolmandaks ja see eesmärk sai täidetud," kirjeldas Kovalenko nädalavahetuse võistlust.

"Kuigi praegune hooaeg pole jõudnud veel läbigi saada, on mõtted suuremalt jaolt juba uuel hooajal. Kindlasti soovin seekord leida võimalusi treenimaks talvel Hispaanias. Praegu tunnen, et minu areng takerdub selle taha, et Eestis pole kellegagi koos treenida ning samuti on suvehooaeg Eestis liiga lühike – samal ajal, kui konkurendid sõidavad terve aasta vältel. Millist sarja aga sõitma minna sõltub eelkõige sellest, kui palju suudan toetajaid leida ning vastavalt sellest, kui palju ma saan end ka talvel uueks hooajaks ette valmistada."