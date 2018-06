Anastassia Kovalenko pani tippspordis jätkamiseks tsikli müüki

Eesti motoringrajasõitja Anastassia Kovalenko teatas, et on otsustanud tippspordis jätkata ning eesmärgiks on järgmiseks hooajaks murda motoringraja MM-sarja ja see tervikuna kaasa teha. Tipptasemel võistlemise ja treeningute rahastamiseks pani sponsoreid otsiv Kovalenko enampakkumisele ka oma eelmise võistlustsikli.

Kovalenko sõnul on ta sel hooajal juba teinud kaasa etapi Itaalia meistrivõistluste Yamaha R3 sarjas ning seal välja sõidetud varasemast 3 sekundit kiirem aeg ning üldse grupi kiireim ringiaeg andis tunnistust, et piisava treeningu ja hea ettevalmistusega on võimalik võistelda kõrgete kohtade nimel kasvõi MM-sarjas Supersport 300.

„300-kuubikuliste sari on minu hinnangul esimene, kus naised saavad meestega võrdsel tasemel võistelda ning minu väike kehakaal võib startides ja sirgetel anda isegi eelise. Itaalia sari annab hea baasi, et edasi minna MMile, sest tase on tugev ja sealsed parimad ringiajad olid isegi sekundi võrra paremad kui MMil,“ märkis Kovalenko.

Kovalenko hinnangul on arenguks oluline, et saaks sõita ja treenida koos teiste kiirete sõitjatega. „Minu tänane peamine probleem on see, et saan treenida peamiselt üksi ning Eesti kliimat arvestades väga lühikese perioodi aastas. „Et areneda, tuleb ka hooajaväliselt maailma tippudega koos treenida, ent see nõuab tublisti rahalisi vahendeid,” ütles Kovalenko.