AMETLIK | Ralf Aron jätkab karjääri Prema Powerteamis

Vormelimeeskond Prema Powerteam andis teada, et eestlane Ralf Aron jätkab nende ridades ka eeloleval hooajal.

19-aastane Aron võitis Prema ridades 2015. aastal Itaalia F4 tiitli ning on viimastel hooaegadel sõitnud F3 sarjades. Eelmise aasta lõpus saavutas ta kuulsal Macau GP-l dramaatiliselt kolmanda koha, võisteldes Hitech GP eest, nüüd on ta pärast aastast pausi tagasi Premas.

"Ootame väga taas Ralfiga töötamist. Ta on tark, kiire ja stabiilne sõitja ning lisaks sellele ka väga positiivne isiksus," sõnas meeskonna juht Rene Rosin. "Tal on olemas kõik oskused, et võidu eest võidelda ning olen meie koosseisuga väga rahul."

Ka Aron ise on tiimivahetusega väga rahul. "Võitsime üheskoos F4 tiitli ning olen tänaseks oma F3 sarjas tehtud vigadest õppinud. Usun, et koos Prema kogemustega olen valmis juba esimesel etapil poodiumikohtade eest võitlema!"