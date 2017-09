AMETLIK | Ott Tänak osaleb tänavu Saarema rallil

Autoralli MM-sarjas üldarvestuses kolmandat kohta hoidev Ott Tänak osaleb tänavu taaskord Saaremaa rallil.

Saaremaa ralli toimub tänavu 13.-14. oktoobrini ning tegemist on juubeliralliga. Saaremaiste kadakate vahel kihutatakse juba 50. korda.

Varasemalt on Tänak öelnud, et soovib võimaluse korral tänavu kodusaarel startida, kuid nüüdseks on ta end ka võistluseks üles andnud. Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja andsid end võistluseks üles täna.

Vahetult enne Saaremaa rallit ausb Tänak kihutama Hispaania MM-rallil, mis toimub 5.-8. oktoobrini.

Tutvu Saaremaa ralli stardinimekirjaga.