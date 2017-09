Ametlik kinnitus: 2018. aastal sõidetakse Tallinnas enduro MM-etapp

Kolmapäeval ja neljapäeval oli Eestis enduro MM-sarja promootori, Enduro ABC juht Alain Blanchard. Tema Eestisse tuleku põhjuseks oli tutvumine kohapealsete olude ning radadega, kus soovitakse 2018. aastal korraldada enduro maailmameistrivõistluste etappi.

Kuigi sellest oli varem ka juba räägitud, andis Blanchard neljapäeval Tallinnas Enduro Tallinn GP korraldajatele Redmoto klubist lõpliku kinnituse – 1.-3. juunil 2018 sõidetakse Tallinnas ja selle lähiümbruses enduro maailmameistrivõistluste etapp.

Kokku on 2018. aastal kavas 8 MM-etappi ja Enduro Tallinn GP on neljas etapp. Eestis ja Baltikumis on varem sõidetud enduro Euroopa meistrivõistluste etappi, maailmameistrivõistluste etapp on aga siin regioonis esimest korda. Tänavu maikuus esmakordselt peetud Enduro Tallinn GP tehti kohe MM-etapi katsevõistluse vormis ja varasema info põhjal oli sarja promootoril olemas ettekujutus, mida siin on tehtud. Vastukaja oli positiivne ja peale visiiti Eestisse kinnitas Blanchard varem kuluaarides räägitut.

„Minu eesmärk oli tulla ja tutvuda kohapealsete oludega, raja ja katsetega ning näha oma silmaga, kus midagi olema hakkab. Kahjuks oli Eestis olemise aeg limiteeritud aga selle lühikese aja jooksul nägin piisavalt ja saan kinnitada, et järgmise aasta juunikuus jõuab esmakordselt enduro MM-sari Eestisse, Tallinnasse. Redmoto klubi saab kindlasti selle võistluse korraldusega suurepäraselt hakkama ja usun, et koos teeme hea võistluse. Me peame täna vaatama kahte poolt, enduro kui sport, mis on raske ja nõudev. Täna nähtu osas saan kinnitada, et need on väga sobivad katsed, panemaks maailma parimad proovile. Teine pool on enduro kui spordiala populariseerimine, me peame minema suurtesse linnadesse ja tegema sellest nii pealtvaatajatele kui meediale tõelise vaatemängu. Me ei satu oma sarjaga tihti riikide pealinnadesse ja selles osas näen Tallinnas peetavas võistluses suurt potentsiaali,“ rääkis Blanchard.

Enduro MM-etapp toob Tallinnasse selle ala maailma tipud, kelle kiirus ja tsikli valitsemine keerulistes tingimustes on imetlusväärne. Promootor prognoosib, et kohale tuleb 70 sõitja ringis ja siin on Eesti sõitjatel hea võimalus kodustes tingimustes maailma tippudega rinda pista. Enduro Tallinn GP on ka Eesti ja Balti meistrivõistluste etapp ja nii on starti kokku oodata üle 200 sõitja.

„Meil on olnud peale kevadist võistlust promootoriga aktiivne suhtlus ja olime tegelikult 99% kindlad, et saame MM-etapi. Alain Blanchardi Eestisse tulek oli väga positiivne, saime koos üle vaadata erinevate võistluse osade asukohad, katsed ja raja. Ning loomulikult väga tähtis on see, et nüüd on meile ametlikult kinnitatud, et saame teha MM-etappi. See on Redmoto klubile ja meie tiimile suur tunnustus aga ka kohustus ja töö 2018. aasta võistluse nimel juba käib ja nüüd saame täistuurid peale panna Saime häid mõtteid ja võrreldes tänavuse võistlusega osad asjad muutuvad,“ rääkis Enduro Tallinn GP peakorraldaja Veiko Biene.