Aasta suurim motospordisündmus algab juba täna

Sellel nädalavahetusel toimub taas Kiviõli seikluskeskuses külgvankrite MM- ja quadracerite EM-etapp, kus maailma parimatega lähevad rinda pistma külgvankritel tänavu oma MM-poodiumi saavutanud Kert Varik ning quadidel valitsev Euroopa meister Kevin Saar, kes juhib ka tänavusi meistrivõistluseid.

Täna sõidetakse Kiviõlis kummagi klassi kvalifikatsioonid, mis on samuti võidusõidud seega mees-mehe vastu ja tiim tiimi vastu võidukihutamist näeb juba täna. Pika päeva lõpetavad ekstreemne Eesti meistrivõistluste etapp mäkketõusus ja traditsiooniline soolotsiklite öökross, kus tänavu stardis mitu välismaal võistlevat eestlast eesotsas Harri Kullase ja Gert Krestinoviga.

Pühapäeval heitlevad aga kahekümne erineva riigi külgvankrite meeskonnad maailma- ja quadisõitjad Euroopa meistrivõistluste punktide ees. Mõlemas klassis on osalemas ohtralt eestlaseid eesotsas külgvankritel tänavu esmakordselt MM-poodiumile sõitnud Kert Varikuga, kellel korvis lätlane Lauris Daiders. Quadidel on kohal valitsev Euroopa meister Kevin Saar, kes tõusis eelmisel etapil ka selle aasta meistrivõistluste liidriks.

Pealtvaatajatele on püsitatud ka suur peotelk, kus laupäeva õhtul vastutavad muusikaliste etteastete eest üks Eesti menukamaid bände läbi aja 2 Quick Start ja hetkel raadiotes üks enimmängitavamaid rockibände Up The Sky.