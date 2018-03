19-aastane Eesti rallisõitja sai Saksamaa meistrivõistluste etapil neljanda koha

19-aastane Karl Martin Volver osales Saksamaa autoralli meistrivõistluste avaetapil Saarlandis, saades R2-klassi Opel Adami masinaga üldarvestuses kõrge neljanda koha.

Volver ja tema kaardilugeja Marten Madissoo tunnistati kindlaks võitjaks esiveoliste klassis.

Volveri tulemus oli niivõrd üllatav, et ralli ametlik Facebooki lehekülg tegi eestlasega intervjuu. "Tunne on väga hea. Siin sõitmine oli mulle väga hea kogemus ja tuleviku mõttes väga kasulik. Tingimused olid uskumatud, aga mulle need meeldisid. Loodetavasti on tulevikus Monte Carlos samasugused kogemused, kus ma neid kogemusi kasutada saan," lausus Volver.

Euroopat kimbutav lumemöll ei jätnud puutumata ka Saarland-Pfalzi ralli. Reedel jäeti seal ära kaks kiiruskatset, kuid libedus kimbutas sõitjaid teistelgi katsetel.

Esikoha võitis rumeenlane Simone Tempestini (Citroen DS3 R5), edestades 19,1 sekundiga sakslasei Diminik Dinkelit (Škoda Fabia R5) ja rohkem kui nelja minutiga Ron Schumanni (Mitsubishi Lancer Evo). Volver kaotas Tempestinile ajaga 6.53,7. Viiendal kohal lõpetanud sakslane Andreas Brocker (Mitsubishi Lancer Evo VII) kaotas eestlasele 25,2 sekundiga.

TULEMUSED