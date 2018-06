15aastane Mattias Siimann tuli jetispordi MM-il täismeeste vahel medalile

Teine päevakangelane oli Kätriin Nilbe, kes võistles MM-sarja kuuluvas SKI Ladies GP1 klassis. Esimeses sõidus oli Kätriin neljas ja et leida hoogu lisaks, tehti tänaseks sõiduks väikesed muudatused. Kohe stardist sai Kätriin hästi minema ja terve sõidu suutis ta hoida seljataga MM-sarja liidrit lätlannat Krista Uzaret. Möödunud hooaja maailmameistril Emma-Nellie Ortendahlil start ebaõnnestus ja ta alustas sõitu üsna tagant. Sõidu jooksul suutis ta tõusta kolmandale kohale, aga sellest piisas Kätriinile, et võtta etapilt teine koht ja koguda väärtuslikke MM-arvestuse punkte. Üldkokkuvõttes on Kätriin sarjas peale teist etappi kolmandal kohal.

SKI GP1 klassis olid Stardis Marten Männi ja Markus Lutsokert. Esimeses sõidus lõpetas Markus kaheksandal kohal ja Marten oli kümnes. Teises sõidus sai Markus väga hea stardi, aga stardisirge lõpus tuli kukkumine, kus sai viga põlv ja ta oli sunnitud katkestama. Marten aga kogus iga ringiga hoogu ning lõpetas teise sõidu seitsmendana. Kokkuvõttes Martenile etapilt kaheksas ja Markusele 12. koht.

Runabout GP1 klassis sõitev Anton Pankratov oli eile sunnitud tehniliste probleemide tõttu katkestama, aga täna oli uuesti stardis. Startides rivi lõpust sai Anton hea lähte ja oli esimeses pöördepois üheteistkümnes. Kohta õnnestus veel parandada ning sõit lõppes kuuendal kohal. Kokkuvõttes MM-etapilt kümnes koht.

SKI GP2 klassis lõpetas MM-debüüdi teinud Henry Kiisa võistluse 15. kohaga.