14-aastane Paul Aron krooniti Euroopa meistriks

Paul Aron: "Eelsõitudes oli mul veidi probleeme rehvidega ja seetõttu sain finaalsõiduks seitsmenda stardikoha. Finaal kujunes hästi kaootiliseks ja toimus mitmeid avariisid, aga mul õnnestus tõusta kiirelt teisele kohale. Siis hakkas liidril radiaatorist vett välja tilkuma ja nii libisesin veidi ning langesin teiselt kohalt seitsmendaks. Seejärel hakkasin uuesti tulema ja tõusin kiirelt neljandaks. Minu ees sõitis punktitabelis kolmandal kohal paiknenud sõitja ja ta kattis ägedalt ning kui ürtasin ühes kurvis temast mööduda, läks kurv veidi pikaks ja tiimikaaslane pääses minust mööda. Langesin viiendaks, aga teadsin, et meistritiitli võitmiseks piisab ka sellest kohast ja sõitsingi seejärel rahulikult lõpuni. EM-tiitli võitmisega sai hooaja üks peamisi eesmärke täidetud. Septembris osalen veel MM-võistlustel Kristianstadis - see rada mulle meeldib, kiirust praegu jagub ja seetõttu on võimalus MMil hea koht saavutada."