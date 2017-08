Võim vahetus, aeg seada uusi sihte

Kettaheites on võim vahetunud. Ilmselt pöördumatult. Kümmekond aastat suurvõistlusi valitsenud kuldse trio – Gerd Kanter, Robert Harting ja Piotr Małachowski – on 1990-ndatest pärit noored sportlased kõrvale lükanud.

Sakslast Hartingut segavad haiged jalad, poolakas Małachowski ei leia endas enam õiget sädet, eestlane Kanter… Tema on ikka täiega spordimees, kuid 38-aastasena on vanust valitsemiseks paljuvõitu. Ilmselt arvavad paljud, et sellises seisus oleks tiitlivõistlustelt 11 medalit võitnud sportlasel aeg lõpetada. Arvaku pealegi. Tähtis on see, mida mõtleb Kanter ise. Igatahes mitte pensionile minekule.