Vastase vaimne töötlemine, nügimine, vahel ka varjatult togimine on korvpallis tavalised. Nii tehti vanasti, tehakse praegu ja tehakse ka tulevikus. Olemuselt on korvpallis tegu üks ühe vastu miniduellidega, kus palli korvi saatmise kõrval on olulisel kohal ka võime ennast kehtestada ning vastase mängu halvamiseks rikkuda tema tuju. Mõnikord kasutatakse selleks ka keelatud võtteid, kuid see on mängu osa. Kohtunike asi on need läbi näha.

Iseenesest pole kavalas ja kohati ka väga jõulises mängustiilis midagi halba. Vastupidi, see lisab heitlusesse omajagu vürtsi. Kuid on suur vahe kergel togimisel või korvialuses võitluses ikka ette tuleval küünarnukiga antud hoobil ja brutaalsel, vähimagi põhjuseta rusikaga näkku löömisel.