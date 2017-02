Kehalisest kasvatusest plaanitakse uue ainekavaga eemaldada kõik see, mis varem motiveeris õpilast pingutama.

Viimasel ajal on meedias räägitud plaanist lähiaastatel põhjalikult kehalise kasvatuse ainekava muuta. Selle juures üllatab esimesena see, et ehkki kirjutised pole arvamuslood, puudub neis alati teiste osapoolte seisukoht. Ühed ja samad inimesed loevad muudkui üles kõik plussid, mida uuendused endaga kaasa toovad, kuid me ei näe ühtegi vastuargumenti, kõhkluse varjugi. Kuidas on see küll võimalik riigis, kus kehtib sõnavabadus? Kahtlemata leidub hulganisti pädevaid spordipedagooge ja -spetsialiste, kes tekkinud olukorraga teps mitte rahul pole.

Oma nördimust on avalikult välja näidanud näiteks tuntud füsioterapeut ja terviseteemaliste loengute pidaja Indrek Tustit, kes jagas esimest selleteemalist artiklit oma Facebooki seinal.