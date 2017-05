VABAMÄE VORMELIKOMMENTAAR: Esinumbrid omavahel

Mercedese täkke läinud boksitaktika andis Lewis Hamiltonile võidušansi, mille ta efektselt ja efektiivselt ära kasutas.

Vormel 1 sarja Hispaania Grand Prix on aastate jooksul silma paistnud erakordse igavuse poolest. Samuti on seal kehtinud seaduspära, et parimalt stardikohalt alustanu võidab – eelmise 15 aasta jooksul koguni tosinal korral. Tänavugi oli Lewis Hamilton esikohal nii stardis kui ka finišis, ent vahepealne tund ja 35 minutit oli põnevust otsast otsani täis. Ja mis kõige toredam: võitja selgus rajal vahetus võitluses. Taktikanipid rehvivahetustel, kõrgtehnoloogilised hübriidajamid ja super-hüper kavalad aerodünaamikafinessid olid ainult vahendid selleks, et planeedi parimad sõitjad saaksid esikohaduellis küljed vanamoodsalt kokku panna. Just seda publik soovib ja vormelitsirkuse uued omanikud võivad rõõmustada.