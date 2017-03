Kui mitmevõistlejad Ashton Eaton ja ta abikaasa Brianne Theisen-Eaton teatasid aasta alguses karjääri lõpetamisest, välistasid nad comeback’i võimaluse.

„Me oleme kahtlemata lõpetanud,“ vastas Eaton tagasituleku küsimuse peale üheselt. Ju ta nii arvaski. Abikaasad jõudsid avalikkust üllatanud otsuseni ühel ajal, kuid kumbki iseseisvalt. Tundsid kergejõustikust küllastumust. Jaanuaris 29. sünnipäeva pidanud Ashton Eaton on saavutanud kõik võimaliku. Ta on kahekordne olümpiavõitja, kahekordne maailmameister ja kahekordne sisemaailmameister. Mitmevõistluses jäi võit viimati saamata aastal 2011, kui ta oli MMil Trey Hardee järel teine.

Mida Eatonid edasi teevad?

Brianne Theisen valitsejannaks ei kerkinud, ta võitis korra sise-MMi, kuid Rio olümpial leppis pronksiga ja staadioni-MMilt on tal ette näidata kaks hõbedat. Kuid temagi tundis sügisel, et pole õiget tahtmist uueks hooajaks põhja laduma hakata ja mõte kuulitõuketehnika lihvimisest ei vaimustanud üldse.

Esialgu on üsna segane, mida üliandekas paar järgmiseks ette võtab. Mõtteid on olnud seinast seina. Paar aastat tagasi ütles Eaton treener Harry Marrale: võib-olla hakkan karjääri lõpetamise järel pesapalli mängima, usun, et oleksin päris hea. Kahtlemata oleks see põnev eksperiment. Suure sotsiaalse vastutustundega ja paljusid inspireeriv Eaton on mõelnud muuhulgas isegi oma ülikooli rajamisele, mis aitaks noortel veel tõhusamalt avada neis peituvat potentsiaali. Kindlasti jätkavad Eatonid missioonitööd spordi propageerijatena.

” Sealt tekkisid uued spekulatsioonid ning USA meedias avaldati koguni arvamust, et suur Elon Muski fänn Ashton Eaton plaanib minna nö turismireisile Kuu peale!

Aga veel? Twitteris kirjutas Eaton enda profiili juurde: „Otsustan, mida edasi teha. Oleks lahe olla esimene inimene Marsil. Muud huvi on haridus, transpordi infrastruktuur, arhitektuur ja energia.“ Sealt tekkisid uued spekulatsioonid ning USA meedias avaldati koguni arvamust, et suur Elon Muski fänn Ashton Eaton plaanib minna nö turismireisile Kuu peale! Eaton jagas Twitteris seda kirjutist ja kommenteeris: „Ok, saladus tuli välja. Brianne ütles Marsile minekule ei, kuid nõustus kompromissina reisiga Kuu peale.“

No tõsiselt seda juttu vist võtta ei saa, aga imemees Ashton Eatoni puhul pole miski võimatu. Pärast lahkumisotsuse väljakuulutamist on Ashton ja Brianne vaimustunud kõige rohkem hoopis lumelauaga sõitmisest. Ilmselt kui Kelly Sildaru annaks talle paar näpunäidet, tuleksid olümpiamedalid sellelgi alal. Kuid eks aeg annab arutust, mille nad järgmisena tõsiselt käsile võtavad.

Rekord võiks tagasi tuua

Siiski on olemas üks moodus, kuidas Eaton staadionile tagasi meelitada. Ta lahkus, kuna väljakutsed puudusid. Eatonil polnud lihtsalt kellegagi võistelda. Tema nimele kuulub kümnevõistluse kaks aegade parimat tulemust (9045 ja 9039) ning koguni neli seitsmevõistluse resultaati (6645; 6632; 6568; 6499).

Tema tagasitulek võiks teoks saada – ja olen üsna kindel, et saakski – ainult juhul, kui keegi rööviks rekordi. See oleks kindlasti uus väljakutse ning kui see juhtuks mõne lähema aasta jooksul, oleks ameeriklane endiselt piisavalt noor, et uuesti tõsiselt treenima hakata.

Ja Rio de Janeiro olümpia ning Belgradi sise-EMi järel tundub, et on olemas ka mees, kes võiks maailmarekordite purustamist üritada – 25aastane prantslane Kevin Mayer. Tõenäosus pole suur, kuid on olemas. Esialgu on ta sellest veel suhteliselt kaugel, kuid temas pulbitseb kõvasti potentsiaali.

Mayer andis juba suvel olümpial Eatonile väärilise lahingu. Ta viis isikliku rekordi 8834 punktini ja jäi kullast 54 silma kaugusele. Sise-EMil näitas, et suurt täitmata tühimikku Eatoni-järgses mitmevõistlusemaailmas polegi. Mayer triumfeeris Euroopa rekordi 6479 punktiga, kasvatades senist isiklikku tippmarki koguni 180 silma võrra.

Mantlipärija Mayer

Pariisi eeslinnas Argenteuil’is sündinud prantslane andis tooni juba noorteklassis, võites noorte MMil kaheksavõistluse (2009) ja juunioride klassis kümnevõistluse (2010). Kümnevõistluses kogus ta 18aastaselt meeste vahenditega 7992 punkti. Järgmisel suvel, aastal 2012, tegi ta suure arenguhüppe ning viis rekordi 8415 punktini. Seejärel areng pidurdus, tunamullu tuli vigastuse tõttu loobuda Pekingi MMist ja mullu talvisest sise-MMist.

Sarnaselt Eatoniga pole Mayer mingi hiiglane. Tal on pikkust 188 sentimeetrit ja kaalu 77 kilo. Eatoni metsikut plahvatust tal ei ole, kuid on nii kiirust kui ka vastupidavust ning lisaks on osav tehnilistel aladel. Peamine, et mehel on kõvasti tahet ja Eatoniga võrreldes taganttulija eelis ehk selge numbriline siht silme ees.

Mayeri isiklike rekordite summa on praegu 9028 punkti. Maailmarekordi ründamiseks peaks see olema vähemalt 9200-9300, sest ühel võistlusel täiuslikku seeriat teha on sisuliselt võimatu. Lootust annab see, et sisuliselt kõik rekordit on üsna värsked ja Belgradi jõuproov näitas, et Mayer on teinud sammu edasi. Võrdluseks: Eatoni isiklike rekordite summa on 9549 punkti, samas esimese mehena 9000 punkti ületanud tšehhi Roman Šebrle puhul oli see näit 9328 (ja Erki Noolel 9240).

Vaatleme lähemalt Mayeri üksikalasid ja võrdleme Eatoni rekorditega

100 meetri jooks

Eaton: 10,21 sekundit

Mayer: 10,81 sekundit (2016)

Rekordseeria: 10,23

Avaalal ongi sportlaste vahe vaat et kõige suurem. Kindlasti peab Mayer rekordi ründamiseks baaskiirust parandama, viima margi vähemalt 10,6 – 10,7 sekundi kanti.

Kaugushüpe

Eaton: 8.23

Mayer: 7.65

Rekordseeria: 7.88

Näiliselt on ka sel alal vahe väga suur, kuid tegelikkuses hüppas Eaton kümnevõistluse sees kaugust üle kaheksa meetri harva – kaks korda. Maailmarekordiseerias piirdus 7.88ga ja see ei tohiks olla Mayerile püüdmatu tulemus. Mullu jõudis prantslane uuele tasemele sprindikiiruses, lähiaastatel võiks see kanduda ka kaugushüppesse.

Kuulitõuge

Eaton: 15.40

Mayer: 15.97 (2016)

Rekordseeria: 14.52

Kui ameeriklane tõukas primitiivse tehnikaga puhtalt plahvatuslikkuse pealt, siis Mayeril on ontlik tõuketehnika ning karjääri jooksul võib jõu ja kaalu lisandudes saada isegi 17-meetri-meheks.

Kõrgushüpe

Eaton: 2.11

Mayer: 2.10 (2010)

Rekordseeria: 2.01

Mayer ületas ka Belgradis 2.10 ning sel alal võib eelise anda temale, sest Eaton oli kõrgushüppes suhteliselt ebastabiilne.

400 meetri jooks

Eaton: 45,00

Mayer: 48,28 (2016)

Rekordseeria: 45,00

Kui Mayer ei hakka jooksma 47,5 sekundiga, võime kogu eelmainitud rekordijutu ära unustada. Aga küll ta hakkab!

110 meetri tõkkejooks

Eaton: 13,35

Mayer: 14,01 (2016)

Rekordseeria: 13,69

Sel alal on prantslane kõvasti edasi läinud, Belgradis viis 60 meetri sprindi rekordi 7,88 sekundini (varem Mayeril 8,01, Eatoni rekord on sel alal 7,51), seega 14 sekundi piir puruneb sel suvel kindlasti. Eatoni üksikalade imelised isiklikud rekordid panevad küsima: kuidas maailmarekord „kõigest“ 9045 olla saab?

Kettaheide

Eaton: 47.36

Mayer: 48.99

Rekordseeria: 43.34

Taas väike pluss Mayerile. Siit peaks idee järgi algama noorema mehe lõpuspurt! Tal jääb maailmarekordi löömiseks võimalus ka siis, kui kuue ala järel Eatoni tulemuse graafikule 200 punktiga kaotab.

Teivashüpe

Eaton: 5.40

Mayer: 5.40 (2016)

Rekordseeria: 5.20

Mayer on sel alal perspektiivikam, ta ületas 5.40 nii Rios kui Belgradis, Eaton ei hüpanud mitmevõistluse sees kunagi rohkem kui 5.30 ja sedagi vaid ühe korra.

Odavise

Eaton: 66.64

Mayer: 66.09 (2013)

Rekordseeria: 63.63

Taas ala, kus rekordid on suhteliselt võrdsed, kuid Mayeri kasuks räägib tehnika ja stabiilsus. Rekord on küll suhteliselt vana, kui mullu viskas ta mitu korda üle 65 meetri.

1500 meetri jooks

Eaton: 4.14,48

Mayer: 4.18,04 (2012)

Rekordseeria: 4.17,52

Üks väheseid alasid, kus prantslasel on isiklikku rekordit keeruline edendada. Pigem aastatega kehakaal kasvab ja pikem jooksuots muutub keerulisemaks. Samas on temas olemas äärmiselt oluline oskus end tühjaks pigistada ja kui ühel päeval on tal vaja maailmarekordi ületamiseks läbida 1500 meetrit 4.17ga, siis poleks see ime.