US Openi eelvaade: naiste turniiri on võimatu ennustada, meestel jäävad paljud favoriidid eemale

Selle aasta viimane Grand Slam saab alguse New Yorgis juba täna ning rõõm on tõdeda, et üle pika aja on

lausa kaks Eesti tennisisti naiste põhitabelis.

Nii Anett Kontaveidi kui Kaia Kanepil on loosiõnnselline, et väga hea mänguga on mõlemal võimalik ka US Openi teisel nädal veel tabelis elus olla. Eriti võib loosiõnne tänada meie pikaaegne esinumber Kaia Kanepi, kelle avaringi vastane on Itaalia langev täht Francesca Schiavone, kellest peaks Kaia jaks kindlasti üle käima.

Natuke keerukam seis on meie esinumbril Anett Kontaveidil, kes on viimasel ajal pisut oma taset minetanud, ning kelle esimese ringi vastane on maailma 37. reket Lucie Safarova.

Turniiri võitjat on peale Serena Williamsi kõrvale jäämist pea

võimatu ennustada. Tema järel esinumbri koha hõivanud Angeligue Kerber on väga kehvat hooaega tegemas, ning minu arvates ta esikohaheitlusse seekord ei sekku. Viimased turniirid on väga

head mängu näidanud Garbine Muguruza Hispaaniast, ja tema on tõusnud kihlveokontorite arvates selle turniiri võitja soosikuks number üks.

Samuti on väga stabiilset hooaega tegemas rumeenlanna Simona

Halep (WTA 2.) ,kellel seni veel pole Grand Slami turniirivõitu. Ka on väga head hooaega tegemas ukrainlanna Elina Svitolina(WTA 4.). Palju naisi on nimetatud aga mainimata on praegune esinumber Karolina Pliskova. Tema on tasa ja targu maailma tippu rühkinud, ilma, et oleks erilisi suuri tiitleid võitnud, kuid usun, et ka see turniir ta päris tippu ei jõua.

Ennustus:Anett Kontaveit piirdub esimese ringiga,Kaia Kanepi jõuab neljandasse ringi.

Finaal: Muguruza - Svitolina.Tulemus 2:0 Svitolina

Meeste tennises on seis palju selgem kui naiste hulgas. 2017. aastal oleks nagu kell kümme aastat tagasi keeratud.Pea kõik tähtsamad tiitlid on võitnud kaks kõigi aegade parimat tennisisti - Roger

Federer või Rafael Nadal. Noor tulevikulootus Alexander Zverev on ainuke kes see aasta on suutnud vanameistritele kannale natukenegi astuda.

US Openilt on pidanud erinevate vigastustega kõrvale jääma eelmise aasta finalistid Novak Djokovic ja Stan Wawrinka. Samuti Kei Nishikori ja Miloc Raonic ning ebaselge on ka Andy Murray vorm. Roger Federer ja Rafael Nadal pole omavahel kunagi US Openil kohtunud, ning oleks väga suur üllatus kui ka see aasta läheks nii. Kahjuks ei saa me nende vahelist finaali näha(mõlemad on loositud tabeli ülemisse poolde) aga usun, et ka nende vaheline võimalik poolfinaal oleks tõeline maiuspala tennisesõpradele.

Oleks väga suur üllatus kui aasta viimaselt Grand Slamilt tuleks uus slammivõitja, ning arvan, et suure tõenäosusega kahest suurest üks, ka aasta viimase suure tiitli võidab.

Ennustus: Finaal Nadal-A.Zverev. Tulemus 3:1 võidab Nadal.