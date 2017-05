Ükskord me jõuame MM-finaalturniirile niikuinii!

Eesti võrkpallikoondis pole juulis toimuval lisavalikturniiril peafavoriit, küll aga üks võimalikke üllatajaid.

Kunstnik ja Rahvarinde asutajaliige Heinz Valk lõpetas 1988. aastal „Eestimaa laulul” oma kõne lausega, mis süstis optimismi tuhandetesse eestlastesse: „Ükskord me võidame niikuinii!” Vähem kui kolme aasta pärast vabaneski Eesti Nõukogude okupatsioonist. Praegu soodustab Eesti meeste võrkpallikoondis rahvusliku spordiuhkuse tärkamist. Me suudame küll! Võrkpallikoondis koputas pühapäeval tõsiselt MM-finaalturniiri uksele, kuid seda veel ei avatud. Kuid ükskord me murrame läbi!