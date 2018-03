Uibost, Baltast ja Alusalust. EOK, sulgege Excel ja kuulake mõistust!

Terve maailm hullub. Valge mees – ja veel keegi eestlane! – tuli sprindijooksus maailmameistriks.

Tõeline sensatsioon. Sise-MM-i naela ehk meeste 60 meetri finaali järgsel pressikonverentsil on teiseks jäänud ameeriklane, favoriit Dustin Banks sõnatu. Ta ei olnud varem Paul-Hendrik Jõekääru nimegi kuulnud ega oska seda hääldada. Kes pagan see on? Kust ta tuli? 20-aastane Jõekäär vapustas tervet maailma, võttes MM-il enda nimele ka maailmarekordi. Uskumatu, kogu maailm on sillas. Välja arvatud Eesti olümpiakomitee, kelle arvates ei vääri imejooksu teinud välejalg enamat C-kategooria 600-eurosest näljakannikast. „Tegu pole olümpiaalaga, välisvõistlustel 60 meetri jooksu kavas ei ole,” kõlab kiretu selgitus.

Tegemist on fiktsiooniga. Kõik tegelased ja sündmused on välja mõeldud, välja arvatud EOK loogika. Jah, isegi siis, kui mõni Eesti sprinter pööraks sise-MM-il kogu spordimaailma pahupidi, ei vääriks ta EOK juhendite põhjal normaalset toetust. Sest paberil on nii kirjas. Nüüd ongi tekkinud naeruväärne olukord, kus MM-il kaheksandaks tulnud Ksenija Balta hakkab iga kuu saama head palka (palgafond on 1600 eurot) ja 1400 treeningutoetust ning seitsmevõistluses pronksmedali võitnud Uibo tõuseb parimal juhul 600-eurosele stipile. Teretulemast Eesti spordisüsteemi!

Kõigi aegade 26. koht

Kõrged spordiametnikud peaksid peale ilukõnede pidamise ja Exceli tabeliga töötamise ka sporti tundma ja julgema teha otsuseid, vajadusekorral erandlikke. Miks muidu hoitakse mitmekordse Eesti keskmise palga eest juhte ametis, kui töö tegelik sisu on üksnes raamatupidajalik vormistamine.

Tuleks näha arvude taha. Maicel Uibo ei tulnud kolmandaks Antslas peetud geoloogide suvemängudel, vaid maailma täieliku paremiku hulgas. Ja mitte ninaga munade veeretamises, vaid seitsmevõistluses, mis on kümnevõistlejate talvine aseaine. Londoni MM-i kümnevõistluse esiseitsmest olid puudu vaid sakslane Rico Freimuth ja Janek Õiglane. Londonis pronksile tulnud Kai Kazmirek tegi Birminghamis Saksamaa aegade kolmanda tulemuse ja jäi eestlase seljataha. Uibo punktisumma 6265 tõstis ta maailma kõigi aegade edetabelis 26. kohale. See pole suusatajate MK-etapi punktikoht, vaid kõigi aegade edetabel.

6265 silma kümnevõistlusse ümber rehkendades saame vähemalt 8500 punkti (seeria: 11,10–7.41; 14.30; 2.17; 50,30; 14.68; 47.95; 5.30; 61.00; 4.27,0). Pigem oleks rohkem kui vähem. Me räägime tasemest, kus jagatakse olümpiamedaleid.

” Maicel Uibo ei tulnud kolmandaks Antslas peetud geoloogide suvemängudel, vaid maailma täieliku paremiku hulgas.

EOK põhikirjas on asutuse üks peaeesmärk sõnastatud nii: „Tõsta tippspordi saavutusvõimet, selle kaudu riigi mainet ja tuntust.” Kuidas paraneb meie tippspordi saavutusvõime, kui sportlane, kes reaalselt suudaks olümpial medali eest võidelda, jäetakse korralikust toetusest ilma? Jah, juriidiliselt on kõik korrektne, aga see oleks rumal, lühinägelik ja arg. Rumal ja lühinägelik, sest Eesti riik ei ole raha ega inimressursi poolest nii rikas, et saaks endale lubada masinlikku süsteemi. Läheneda tuleks individuaalsemalt. Arg, sest on ju lihtne näpuga paberites järge ajada ning igasugusest otsustusõigusest ja vastutusest loobuda.

On formaalne põhjus – MM-medal. On sisuline põhjus – Uibo suudab Tokyos medali eest võidelda. On emotsionaalne põhjus – mitmevõistlus on Eesti rahvuslik uhkus ja läheb tohutult paljudele korda. Nüüd peaks kellelgi EOK-s olema nii palju oidu ja julgust, et ta tõuseks püsti ja ütleks: jah, seitsmevõistlus ei ole olümpiaala, aga näeme Uibos suurt potentsiaali ja teeme erandi.

Ma ei sea kahtluse alla olümpial nutikalt sõites neljandaks tulnud kiiruisutaja Saskia Alusalu tegutsemist. Õigesti käitus! Hindas võimeid realistlikult, otsustas medalite jahtimisest teadlikult loobuda, sai grupil eest ära ning tänu vahefinišite punktidele teenis neljanda koha. Nii kindlustas ta EOK B-kategooria palga ja võimaluse jätkata heal tasemel treeninguid. Aga reaalsus on see, et maailma hooaja edetabelis on Alusalu oma põhidistantsil 3000 meetri sõidus tänavu 4.07,54-ga 49. kohal. Liidrist jääb ta maha kümne sekundiga.

Saalomonlik otsus

Ma ei taha vastandada Uibot ning Baltat ja Alusalu. Mõlemad naised on sümpaatsed, sisukad ja EOK toetuse kuhjaga ära teeninud. Lihtsalt EOK rahvas võiks korra mõelda pakutud viisil. Emotsionaalselt: Balta lahkus areenilt nuttes, Uibo tegi Eesti lipuga auringi. Ratsionaalselt: Alusalu on 3000 meetri hooaja edetabelis 49., Uibo seitsmevõistluse kõigi aegade pingereas 26. Mõelge kainelt, pange Exceli tabel ja reglement arvutis kinni. EOK president härra Urmas Sõõrumaa, kas siin on kübetki loogikat? Kas Uibo on Baltast või Alusalust viletsam? Ja kas me tõesti arvame, et 600 euroga saab sportlane lubada endale vajaliku ettevalmistuse, mis aitab ta olümpial medalini?

MM-medali võitnud sportlane peaks tõusma A-kategooria palka (2500 + 2000 eurot kuus). Kui tõesti näete Uibol suurt süüd selles, et ta ei hakanud Arena Birminghami hallis publikusse odasid ja kettaid loopima, siis saalomonlik otsus oleks määrata vähemalt B-kategooria palk. Seda on ta igal juhul väärt, eriti kuna ta on siiani läbi ajanud 400-eurose piskuga. Kusjuures Uibo pole ise ajakirjanike ees kordagi rahateemat tõstatanud ega midagi nõudnud. Hambad ristis, on ta vaikselt edasi punninud ja lootnud, et kord tuleb ka tulemus ja palgapäev.