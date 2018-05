Toomas Vabamäe vormelikommentaar | Ricciardo meistriklass

Eelmisel neljapäeval sai Kris Meeke, üks autoralli MM-võistluste hooajaeelseid favoriite, Citroëni tiimist hundipassi. Põhjus: liiga palju avariisid. Meeke on kontrolli alt väljas, selgitas tiimijuht Pierre Budar.

Laupäeval sõitis Red Bulli sõitja Max Verstappen vormel 1 Monaco GP treeningul vastu seina, lõhkus auto, jäi seetõttu ajasõidust kõrvale ja pidi startima viimaselt kohalt. Temagi on kahtlemata kontrolli alt väljas, ent sellega sarnasus lõpeb. Ehkki Verstappen on tänavu teinud rohkem avariisid kui Meeke, ei kavatse keegi teda vallandada. Lihtsalt temas on veel nii palju avamata potentsiaali, et Red Bullil on mõistlikum (ja odavam) teda edasi poputada.