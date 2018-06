Tiidrek Nurme: Narvas on tore! Huvitav on näha kultuurilisi erinevusi

Korraldajad kutsusid kohale tugevad välismaa jooksjad, et eestlastele konkurentsi pakkuda. Lõpetasin keenialase Dominic Kiptaruse järel teisena, kahesekundise kaotusega. Ajaks märgiti 1.03.57, mis on suurepärane tulemus. Finišis sain vene keeles intervjuud anda. Tartlase pilguga oli Narvasse minek väga põnev, sest tegemist on piiriäärse linnaga, kuhu sageli ei satu. Huvitav on näha kultuurilisi erinevusi, mis torkavad silma tänaval kõndivate inimeste riietumisstiilis, kulinaarias, hotelliteeninduses jms. Valdavaks keeleks on vene keel.

Meeldiva kogemuse osaliseks sain võistluseelsel soojendusel, mida tegin koos keenialase ja ukrainlasega. Võhikutena eksisime linna vahel ära, mistõttu soojendusjooks läinuks liiga pikaks. Probleem lahenes üsna kiiresti. Peatasime suvalise auto, mida juhtis kohalik naisterahvas. Ütlesime, et hädasti tahaksime Narva hotelli juurde minna. Ilma pikema mõtlemiseta võttis ta võõrad peale ning toimetas meid heatahtlikult hotelli juurde. Julge naisterahvas!

Minu silmis on selle ürituse suurim saavutus eestikeelse ja venekeelse elanikkonna omavaheline lõimumine. Lõimumine ehk eri rahvastiku- ja ühiskonnarühmade sõbralik ja turvaline koosolemine on Eesti rahva heaolu üks alustalasid. Mati on koos oma meeskonnaga ehitamas ja edendamas midagi äärmiselt suurt ja vajalikku. Sellise missiooniga üritusi tuleb korraldada ja toetada Eesti hüvanguks!