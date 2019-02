Tänakust ja meediast. Miks on talle jagatud teiste sportlastega võrreldes erilisi privileege?

Tänak on maailma absoluutne tipp ja just seetõttu ei vaja ta minu arvates kellegi kaitsekõnesid. Tema eest räägivad tema teod, aga see ei tähenda, et kõik saarlase otsused oleksid automaatselt õiged ja ühtegi valikut ei tohiks jumala eest kahtluse alla seada. Kui ta lõhkus Monte Carlo etapil kurvi lõigates rehvi ja velje, siis asusid lehemehed ja kohalikud eksperdid kohe õigustama: tuligi lõigata, kui tahad konkurentsis püsida! Jälle oli süüdi auto, Toyota ja jaapanlased. Samas oleks võinud kuulata ka, mida rääkis Monte Carlos kurvide lõikamisest etapivõidu saanud Sébastien Ogier või Jari-Matti Latvala, kes olid märksa konservatiivsemal seisukohal. Risk on alati võtja oma.

Mantrana korratakse väidet, et Tänak on maailma kõige kiirem rallimees. Kujuta pilti – Ogier on kuuekordne maailmameister, aga eestlane on kõige kiirem. Jah, ma saan aru, et Tänak võidabki lõviosa kiiruskatsetest, aga tähtis on ikkagi see, kes esimesena finišisse jõuab. Ralli MM koosneb 14 etapist, need omakorda kiiruskatsetest, aga ainuke asi, mis loeb, on lõplik punktiseis. Kas 10 000 meetri jooksus on vähimatki tähtsust sellel, kelle nimele jääb kiireim ringiaeg? Kas ta on kiireim staier?

On ju selge, et näiteks Tänaku ja Ogier’ sõidustiilid ja mentaliteedid on erinevad, nad sõidavad erineva riskiastmega. Ogier püüab punkte, katsevõit pole tema jaoks eraldi eesmärk, seega kuidas keegi teab, kes oleks kiirem, kui kõik mehed täistallaga pedaali vajutaksid. Ei teagi. Seega ei saa ka mingeid nö tiitelid selle eest jagada. Või teistpidi: miks ei kuulutata kiireimaks seda sõitjat, kelle hetkeline tippkiirus on suurim? Vastan ise: sest see oleks nonsens. Loomulikult on kiiruskatsete võidud oluline näitaja, aga Eestis on seda nüüdseks juba liiga palju rõhutatud.

Ralli koosnebki ju laias laastus suuresti kahest komponendist – kiirusest ja riskiastmest. Tähtis on leida tasakaal, olla kiirem nende meeste seas, kes suudavad auto moel või teisel finišisse tuua. Kusjuures Tänak on viimastel aastatel üha targemalt sõitma hakanud ja eriti vinge on see, et ta pole sealjuures kiiruses väga palju alla andnud. Tahaks loota, et ta on leidnud optimaalse vahekorra.

Kummaline on minu meelest ka see, kuidas Thierry Neuville’ist on tehtud siinmail autoralli põhipaha – mõttetu viriseja ja äpu, kes polevat mingi õige sõidumees. Sujuvalt on unustatud see, et Tänak pole teda MM-sarja kokkuvõttes kunagi võitnud. Tegelikult tuleks ühtmoodi hosiannat laulda nii Tänakule, Ogier’le kui ka Neuville’ile – nende kolme võitlus on ala uuesti põnevaks muutnud. Samas on siinkohal aus lisada, et konkurentsitihedus jätab WRC-s soovida, mullu tegi vaid seitse pilooti terve hooaja algusest lõpuni kaasa.

Kuldmedalit pole tark ette kaela riputada

Teiste Eesti tippsportlastega pühitsetakse vähem. Ei kardeta esitada ka ebamugavaid küsimusi. Näiteks kas me saime, teada, miks ta ei tulnud aasta parima võistkonna Kuldset Kristjanit vastu võtma, vaid kaardilugeja Martin Järveoja pidi seda üksinda tegema. Natuke kahju oli teda seal laval üksinda vaadata, kui tiim, siis ikka tiim. Mitte et Tänaku puudumises midagi väga halba oleks, iseenesest on minu meelest täiesti okei, kui aastaringselt MM-sarjas tiirutav mees otsustas aega pereringis veeta, aga küsida ju ikka võiks. Et kuhu jäid.

Ajakirjaniku amet ongi ju küsida, mitte lihtsalt diktofoni hoida. Eelmisel aastal küsisin Eesti võrkpallikoondise peatreenerilt Gheorghe Cretult, miks ta jättis rahvusmeeskonnast välja varem rivistusse kuulunud Keith Puparti ja Martti Juhkami. Cretu sai väga pahaseks ega saanud aru, miks ma pean seda teemat üldse torkima – tema on treener ja tema teeb otsused. Olen nõus: treener otsustab, treener vastutab. Aga ajakirjanik küsib. Kui ma jätan olulise ja huvitava asja küsimata üksnes seetõttu, et häid suhteid hoida, siis mis ajakirjanik ma olen.

Privileege on Tänakul teiste sportlastega võrreldes teisigi. Tähelepanelik lugeja on ilmselt märganud, et Tänakut puudutavaid uudiseid Delfis anonüümselt kommenteerida ei saa. Minu isiklik seisukoht on, et see ongi õige ja hea lahendus, kuid see võiks laieneda ka teistele sportlastele. Miks peavad näiteks Maicel Uibo või Grete Šadeiko iga neid puudutava artikli juurest lugema, mida keegi nimetu kodanik Härra Huu arvab nende elukaaslaste nahavärvist. Miks peavad andekad noorsportlased lugema, et nad on tegelikult üle forsseeritud ja dopingut täis?

Olen nõus, et Tänak on tänavu tiitlisoosik number üks. Aga öelda kahe etapi järel, et kuldmedali võib talle juba kaela riputada, nagu tegi mu hea kolleeg Peep Pahv, on minu arvates selgelt ennatlik. Spordis pole midagi kindlat, tehnikaspordis veel eriti. Selline usalduskrediit on samuti täiesti tavatu. Meenutan, et mullu, kui Neuville MM-sarja pikalt juhtis, toodi välja just see point, et kuidas ta enda jaoks harjumatus olukorras hakkama saab. Ega saanudki, väristas ära. Ka Tänakule on suursoosiku roll uus kogemus ja pole mõtet kõlavate pealkirjadega tema kohustustekoormat suuremaks teha. Loodame muidugi, et saarlase veri ei värise, aga ootame enne hõiskamist ikka finišilipud ära.