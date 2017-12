Tänaku võit kuulutas uut reaalsust

Aeg on jõudnud sinnamaale, et säravaim medal ei taga Eestis enam aasta sportlase tiitlit.

Oli pahandajaid. Miks valiti rallisõitja Ott Tänak parimaks meessportlaseks, kui ta võitis kõigest MM-pronksi, saati mitteolümpiaalal? Nikolai Novosjolovil oli ju kõrvale panna MM-hõbe ja EM-pronks.

Spordiajakirjanikud ja alaliidud asetasidki Novosjolovi esimeseks, ent rahvas ei valinud teda isegi viie parema sekka. Võiks ju nuriseda, et jama tõesti, aga kui järele mõelda...

” Aasta sportlane peaks rahvale kasvõi veidigi korda minema.

Esiteks jätab võistluse nimetus – aasta sportlase, mitte aasta parima sportlase valimine – tõlgendamisruumi.

Teiseks: kui maksaks ainult medali värv, poleks ju valida vajagi – paneme autasud kõrvuti ja see, kelle omad säravad kirkamalt, on võitja.

Ja kolmandaks: aasta sportlane peaks rahvale kasvõi veidigi korda minema.

Tänak oli aasta läbi pildil, talle elati kaasa kollektiivide kaupa. Ta pole küll suhtlemise maailmameister, kuid jagas ikka siin-seal intervjuusid ja kirjutas blogipostitusi. Videoklipidki levisid. Novosjolovist polnud seevastu kippu ega kõppu. Publik lihtsalt ei tunne teda. (Novosjolov, muide, on epeevehkleja, kui keegi veel ei teadnud.) Ka ei näidata vehklemist Eesti telekanalites, erinevalt rallist. Kõike seda kokku võttes pole ime, et Novosjolov rahvalt hääli ei saanud.

Tuntus versus medal

Aeg on paraku muutunud ja vananev olümpiausku spordifänn lemmikutele punkte ei anna, sest seda tuleks teha arvutis. See-eest hääletavad noored, kes ei ela keset paberajalehti ja telekavasid, vaid internetis ja sotsiaalmeedias.

Niisiis peavad traditsiooniliste alade esindajad veelgi jõulisemalt kapist välja tulema. Ja mitte aasta parima tiitli pärast, vaid sellepärast, et uus meedia toob tuntuse ja tuntus omakorda toetajad.

Julia Beljajeva võitis aasta sportlase tiitli napilt. Foto: Kert Saarma

Seejuures võivad asjad pisut lappama minna. Kui Tänaku ja Novosjolovi ehk pronksi ja hõbeda vahe pole suur, siis aasta naissportlase valimine läks kahetsusväärselt napiks: Julia Beljajeva ja Kelly Sildaru kogusid võrdse arvu punkte, esimene neist tuli võitjaks tänu ajakirjanike antud kõrgemale kohale.

Kahtlemata on Sildaru tulevikustaar, ent kas on õige eelistada kaht juunioride MM-i kulda ja MK-etapivõitu kolmele tiitlimedalile tõsisel olümpiaalal? Pealegi on Beljajeva edetabeli järgi maailma esimõõk.

Praegust suundumust arvestades võib naistele ettenähtud Kristjani järgmiseks kümneks aastaks Sildarule broneerida. Kui ta on aasta parimaga samal joonel ka täiskasvanute medalita, siis juba MM-pronksiga peaks ta kerkima veelgi kõrgemale.

Populaarsus on tähtis, kuid ka tulemustele võiks jääda mingi roll.