Tänaku puhta sõidu ülemvõim aina suureneb

Juba möödunud hooajal oli Ott Tänak paljudel rallidel vaieldamatult kõigist kiireim, kuid valdavalt temast mitteolenevatel põhjustel ei saanud ta seda vääriliseks tulemuseks vormida. Tänavuse hooaja kaks esimest rallit on näidanud, et jõuvahekorrad pole muutunud – pigem on Tänak konkurentidest veelgi selgemalt üle.

Monte Carlos võitis kaardilugeja Martin Järveojaga sõitev Tänak kõige rohkem kiiruskatseid, kuid velje purunemine kukutas ta kohale, kust lõpuks poodiumi madalaimale astmele tõusmine nõudis imet. Tänaku jaoks siiski jõukohast imet. Rootsis sai Tänaku üleolekust aimu juba reedel, kui ta ebasoodsa stardipositsiooni kiuste näitas kiirust, mis ei lubanud tagapool startinud konkurentidel kaugele eest ära pääseda. Võis aimata, et ise heades tingimustes sõites on ta teistest peajagu üle. Nii oligi.