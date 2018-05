Suure südamega staaride eeskuju

Üks asi on see, kuidas endised NHL-i staarid, 45-aastane Darius Kasparaitis ja juunis 40. sünnipäeva tähistav Dainius Zubrus mängisid, kuid hoopis olulisem oli nende soov tulla meeskonnale appi. Seda ei tohi alahinnata. Olles tippspordist eemaldunud, on raske ennast üheks turniiriks uuesti vormi ajada. Mänguliselt polnud neil midagi tõestada, otsus tehti Leedu hoki nimel. Seda hinnati kõrgelt – 10 000 pealtvaatajat saalis pole naljaasi.