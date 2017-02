Hiljuti sai teatavaks uudis, et võrkpalli finaalturniirid (vähemalt kolm järgmist EMi) on kolinud ETVst erameediasse. Fotomeenutus Eesti koondise viimaselt mängult, kui Tondiraba hallis purustati Läti.

Hiljuti sai teatavaks uudis, et võrkpalli finaalturniirid (vähemalt kolm järgmist EMi) on kolinud ETVst erameediasse. Fotomeenutus Eesti koondise viimaselt mängult, kui Tondiraba hallis purustati Läti. Foto: Hendrik Osula

Kes kolmest Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe kandidaadist võiks olla kõige spordilembesem?

ERR on viimastel aastatel loovutanud spordimaastikul üha enam positsioone erameediale. Pyeongchangi taliolümpia näitamise õigusi ERRil ei ole. Kõrvaltvaatajatele tundub, et tegemist on olnud senise juhi Margus Allikmaa teadliku poliitikaga ning selles küsimuses tekkisidki erimeelsused sporditoimetuse juhi Marko Kaljuveeriga, mis päädisid viimase töölt lahkumisega.

Nüüd valitakse asutusele uut juhti ja sõelale on jäänud kolm kandidaati – ERRi nõukogu liige Mart Luik, Postimehe endine juht Erik Roose ja Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler. Kes neist võiks olla spordirahvale kõige sobilikum?

ERR küsis kolmelt kandidaadilt ka ühe spordiküsimuse: kas ERR peaks kandma üle jalgpalli tiitlivõistlusi ja olümpiat?

„Kui tekib olukord, et mõningate võistluste puhul on erakanalitel võimalus majanduslikult tasuvalt nende võistluste ülekandeõigused ise osta, siis ma ei pea mõistlikuks, et ERR hakkaks neid üle pakkuma,“ sõnas Tankler.

„Konkreetsel ajaperioodil, kui ma pean valima, kas olümpiamängud või jalgpalli EM või MM, siis ma valiksin neist kahest olümpiamängud,“ lausus Luik.

„Vastus on jah, aga kui see tuleb kultuuri- või uudistesaadete arvelt, siis muidugi on see väga suur probleem,“ ütles Roose.

Ühest küsimusest ja ühest lühikesest vastusest kaugeleulatuvaid järeldusi teha veel ei maksa, aga natuke peaks kandidaatide spordimeelsusest aimu andma. Keda näeksid sina, hea spordisõber, ERRi „peatreeneri“ ametis?