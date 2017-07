Spekulatsioonid Tänaku üle ehk Kus on tõde?

Saksamaa ralliportaal pakub, et Ott Tänak kihutab järgmisel aastal Toyota meeskonnas.

Eks olegi juba aeg kõikvõimalikeks spekulatsioonideks, sest MM-hooaja lõpuni on jäänud ainult viis rallit. Vaevalt et lepinguid juba sõlmitakse, ent läbirääkimisi – suuremal või väiksemal määral – peetakse kindlasti.

Portaal Rallye Magazin esitas huvitava teooria: Tänakul olevat praeguse meeskonna M-Spordiga kontraht järgmise aasta lõpuni, kuid Toyota on valmis selle üles ostma ja eestlase endale värbama. Huvitatud olevat ka M-Spordi boss Malcolm Wilson, kes kasutaks saadud summat selleks, et neljakordne maailmameister ja MM-sarja liider Sébastien Ogier tiimi jätta, sest tuleval hooajal prantslasele palga maksmiseks raha napib.

” Toyota pealik Tommi Mäkinen on Tänakut jahtinud juba eelmisest aastast alates ja jahib edasi.

Teooria on põnev. Selle poolt räägib fakt, et Toyota pealik Tommi Mäkinen on Tänakut jahtinud juba eelmisest aastast alates ja jahib edasi, nagu ta Korsika rallil Delfile kinnitas. Õige on seegi, et M-Spordi rahakott pole paks ja Ogier’ endale meelitamiseks pani Wilson piltlikult öeldes mängu viimased säästud. Jaapani autotootjal poleks aga probleemi Tänaku eest paar miljonit letti lüüa. Ja Juho Hänninen vajab Toyotas kindlasti väljavahetamist.

Ent Tänak ütles mai alguses usutluses Delfile, et on tulevast aastast vaba mees, leping M-Spordiga saab läbi ja ta võib teha, mida tahab. Ent see oli siis, vahepeal on kaks ja pool kuud merre voolanud. Mine tea, äkki on uuel lepingul allkirjad all?

Toyota ei taha Ogier’d?

Teisalt võiks ju küsida: miks Toyota ei soovi meeskonda võtta Ogier’d? Raha taha asi ei jääks. Ent meeskonna esisõitja Jari-Matti Latvala ei meenuta koostööaastaid Ogier’ga Volkswageni tiimis just parima sõnaga. Arvata võib, et Mäkinen hoiab kaasmaalase poole ja ega Tänak jää Ogier’st just palju maha.

Huvitaval kombel pole Ogier’l tulevikuks just palju variante, kui Toyota teda endale ei ihka. Hyundai tahab millegipärast jätkata praeguse kolmikuga, Citroën on liiga kehv ja nii ei jää suurel rallistaaril peale M-Spordi midagi muud üle.

Ent need kõik on pelgad spekulatsioonid, mida meedia avaldab enne hooaja lõppu ikka ja jälle eri variatsioonides. Tuleb oodata novembrit-detsembrit, kui lepingud avalikustatakse ja selgub tõde.