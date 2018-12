SEISUKOHT | Nelis-Naukasel pole õigus - aga ühte Kristjanit on tulevikus veel vaja

Eestlase kui väikerahva jaoks on aga iga väiksemgi saavutus spordimaailmas väga oluline. See võimaldab meil tunda ennast suuremana kui me tegelikult oleme. Kasvõi hetkeks. Seepärast arvangi, et me ei või ega saa detailides vaadata suuremate suunas, vaid peame ajama oma asja oma mätta otsas, omamoodi. See muidugi ei tähenda, et me ei võiks kuulata ja vaadata, mis ja kuidas maailmas toimub. Et me ei võiks sealt parima leitu ühendada „omamoodiga“. Gustav Suitsu rohkem kui 100 aasta tagune lipukiri kehtib ka täna: "Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks".

Digiajastu on tänaseks avanud aknad ka Euroopast kaugemale ning sellel on muidugi oma tagajärjed. Ja kas need alati on meie kui väikerahva jaoks head, jäägu tähtsate ninade otsustada. Toon näiteks esile ameerikalikult kõlava nimetuse „Team Estonia“, millele Eesti Spodikongress 2018. aastal rohelise tule andis. Samuti toon esile praktiliselt kõikide tänavuste nominentide sõnavõtte, kus tänati oma tiimi, mitte meeskonda. Aga suurte ürituste läbiviimise oskuse osas tasub eelkõige just üle ookeani vaadata. Akadeemilisust lihtrahvalikkusega ühendada seal osatakse.

Õigupoolest pani mind arvamust avaldama uudis, mida lugesin tänavusele eesti spordigalale järgneval hommikul. Tuntud vehklemistreener lubas praeguses vormis läbiviidavat aasta parimate valimist boikoteerida. Ja ma mõistan teda. Tohutult suur töö õnnestus vormida tulemuseks, mille jaoks peaks üks meeskond olema teinud tööd aastaid, ehk isegi kogu senise elu. Ja mis on tulemus? Väike esiletoov videolõik tuhandete silmapaaride ees ning valus teine koht aasta (parima) naissportlase valikul ning neljas positsioon treenerite arvestuses. Valusaim pole ilmselt see, et saavutus ei tõstnud tegijat Saku Suurhalli lavalaudadele. Aga hoopis reaalsus, et Eesti spordiajalukku ei jäänud tulemusest seda jälge, mida loodeti. Annaalidesse jõudis hoopis üks (samuti aastaid sihikindlat tööd teinud) nutikas neiu, kes oskas õiges kohas teha endale jõukohaseid ja õigeid otsuseid.

Siinkohal küsimus: kas sportlane, treener või spordifunktsionär ei võta aasta parimate valimist äkki liiga tõsiselt? Medal ja tunnustus tehtud töö eest on ammu käes. Ka spordialaliidud on oma parimad selleks hetkeks välja kuulutanud. Pealegi, sellisel galal istutakse ju kõrvuti nendega, kellega sind ühendab tegelikult üheselt vaid üks: spordimehe või -naise hing. Kõik muu on suhteline.

Džinn on aga pudelist lahti lastud juba 1955. aastal ning hinnates reaalsust - pudelisse teda tagasi enam ei saa. Ja polegi vaja. Valiku printsiipe on aegade jooksul mõnevõrra ka muudetud, ent tulemus on jäänud ja jääb ka edaspidi samaks. Kuigi Eesti aasta parima sportlase nimetus muudeti mõne aja eest Eesti aasta sportlase nimetuseks, on tegemist endiselt Eesti spordi kui nähtuse kõige auväärsema valikuga.

Loe veel

Selle auväärse valiku tegemist ei tohi meilt ära võtta nii gladiaatoreid kui ka kogu eesti rahvast silmas pidades. Aeg on siiski selleks rohkem kui küps, et kogu protsessi korralikult veelkord korrastada, kaasajastada. Nii, et ei tekiks lõputult mõtetuid vaidlusi. Lahenduse leidmine on nende käes, kes kogu Eesti spordielu organiseerivad ja kajastavad.

Ma ei nõustu vehklemistreeneri Helen Nelis-Naukase arvamusega, et võtame rahvalt aasta sportlase valikul sõnaõiguse ning laseme neil valida rahva lemmikut. Kelle jaoks te sportlased ja treenerid medaleid võidate, kas Olümpiakomitee ja alaliitude või siis Eesti riigi ja rahva jaoks? Ott Tänak, Ragnar Klavan ja Robert Täht ei ole „lemmikloomad“, vaid samuti tõsised sportlastest indiviidid, kes oma sportlike etteastetega on pälvinud kogu spordiavalikkuse tähelepanu. Sport on niivõrd laiaulatuslik kultuuri haru, et mõnikord pole lõplikuks mõõdupuuks isegi konkreetselt kättevõidetud medalid. Kui oleks, siis võiks ju hakata välja andma Kristjanit nimetusega „aasta medalivõitja“. Vaevalt see tõstaks eriliselt ühegi treeneri või sportlase väärikust üldsuse silmis. Pigem annaks kunagise viisaastakute maigu.

Jah, aasta sportlaste ja treenerite valikul tuleb aasta-aastalt rohkem mängu see, kuivõrd nähtaval ja esil on kogu spordiaasta jooksul teatud sportlase esitus või esitused. Ükski sportlane ei vali oma ala selle järgi, kuivõrd nähtavale ta avalikkuse ees sattuda võib. Ja uskuge, lugupeetud vehklemistreener, teie etteasted lähevad Eesti rahvale väga korda! Muide, vehklemisringkond on viimasel ajal väga suure sammu astunud selle suunas, et nad oleksid rohkem nähtavad. Aga „Tallinna Mõõk“ polnud kahjuks võistlus, kus meie medalivõitjad südameisse minevaid tulemusi näidanuksid. Otseülekanded käivad tänapäeval paratamatult sporditulemuste subjektiivse summaarse hindamisega kaasas. Eriti tavalise rahva silmis. Ja sellega tuleb 21. sajandil paraku leppida.

Järgmisena spordiajakirjanikest, kes peaksid 2019. aasta alguses maha istuma ja oma valikuprintsiibid kaasajastama ning ühtlustama. Kas see on sportlaste suhtes aus käitumine, kui osa ajakirjanikest tunnistab rallisõitjat või võrkpallurit kui indiviidi ja teine osa mitte? Tore, et vähemalt osa ajakirjanikest on jõudnud mõtlemisega käesolevasse sajandisse.