REPLIIK | Zlatanita Rootsi ongi tugevam

Käimasoleval MM-il on tõestatud, et superstaarita Rootsi on isegi tugevam, kui omal ajal Zlataniga. Praeguse Los Angeles Galaxy mehe eestvedamisel jõuti kahel korral maailmameistrivõistlustel kaheksandikfinaali. Venemaal ollakse aga pärast Šveitsi 1 : 0 alistamist juba kaheksa parema seas. Viimati oldi nii kaugel 1994. aastal USA-s, kus lõpuks saadi kaela pronksmedalid.