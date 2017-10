REPLIIK | Kas võrkpallirahvast on tabanud suurusehullustus?

Palun ärgu nüüd asjaosalised hirmsasti solvugu, aga mina ei saa aru võrkpalli Balti liiga nimevalikust.

Aastaid peasponsori Schenkeri nime kandnud liiga oli vahepeal ühe hooaja Saja Liiga (toona toetasid liigat eraisikutest sponsorid), eelmise hooaja eel leiti uueks nimisponsoriks Credit24. Siiamaani on kõik tore, võtan mütsi maha nii endiste kui ka praeguste toetajate ees. Nendeta suuri asju ei sünniks.

Aga nüüd teritaks veidi hammast liiga ametliku nime kallal – Credit24 Champions League. Et siis kohe meistrite liiga? Miks mitte Credit24 Baltiliiga? See on ju asja sisuline olemus: liiga, kus mängivad Baltikumi paremad satsid. Meistrite liiga – niipalju kui mina asjast aru saan – tähendab liigat, kus mängivad valitsevad meistrid. Või vähemalt medalimeeskonnad. No mis meistrid on Limbaži, TTÜ või Järvamaa? Ja Euroopa võrkpalli Meistrite liiga on ju juba olemas.

Läheks siit sujuvalt edasi võrkpalli Euroopa liiga juurde. Kuna Maailmaliiga praegusel kujul kaob pildilt, otsustasid eliitseltskonnast välja jäänud Euroopa riigid Eesti eestvedamisel taastada tugeva Euroopa liiga. Väga õige mõte ja tore, et meie alaliidu president Hanno Pevkur näitas initsiatiivi. Aga plaan kasutada liiga ametlikus nimes lisaks „Euroopa liigale“ sõna „teemant“ või „kuld“ tundub põhjendamatu. Uus Euroopa liiga, kus lööksid Eesti kõrval kaasa Belgia, Sloveenia, Soome jt oleks kahtlemata kõva, kuid kui kaheksa Vana Maailma tipptiimi on puudu, siis mingit nii kõlavat epiteeti kasutada pole vaja.

Eesti ja Euroopa võrkpall on piisavalt vinged ka igasuguse mainekujundusliku pingutusetagi. Ja nimi peaks vastama asja sisule.