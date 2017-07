REPLIIK | Kas Creţu tegi õigesti või valesti? Peaasi, et tegi

Olukord võrkpalli MM-sarja lisavalikturniiril on lihtne. Üks võimalus on mängitada neli päeva järjest põhikoosseisu – sel juhul läheb pühapäeval favoriidi Belgia vastu väga väsinud seltskond. Teine variant on otsida igas kohtumises võimalust põhimeeste koormust vähendada, kasvõi poole geimi võrra. See kätkeb ohtu enne Belgiaga kohtumist turniiri võiduvõimalused maha mängida.