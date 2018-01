Proua president ja riigikogu, palun kinkige Eesti rahvale juubeliks rõõm Seimi medalist!

Estonia teatrisaal on rahvast pilgeni täis. Kõigi pilgud on suunatud lavale, kus Mart Seim valmistub tõukamise viimaseks katseks. Kangil on uut Eesti rekordit märkiv raskus 257 kilo. Senisest rahvusrekordist neli kilo rohkem ja maailmarekordist veel kuus kilo vähem. Pinge on laes. Mart Alaripoeg sikutab raskuse hea tehnikaga rinnale ja tõuseb kükist püsti. Kas tõesti...? Ebainimliku ponnistusega, ise üle keha värisedes, tõukab ta kangi sirgetele kätele – tehtud! Publik teatrisaalis rõkkab, samuti rõõmustavad välismaal Eurospordi kaudu võistlust jälginud spordisõbrad. Eesti EM on saanud kauni punkti. Võõrustajad on teeninud viimasel päeval tõukamises väikese kulla ja kahe tõsteviisi kogusummas suure hõbeda. Peale selle püstitas grusiinist võidumees Laša Talahhadze järjekordse maailmarekordi rebimises.

See on fiktsioon, mis võiks saada teoks. Väga palju pole selleks isegi vaja, eelkõige tahtmist, initsiatiivi ja kiiret reageerimist.