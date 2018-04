Peep Pahv | Pehmo avantürist ja kõlbmatu kohtunik rikkusid peo

Kuid üks asi on mängija soov enda kasuks penaltit välja meelitada. Teine asi aga see, kui kohtunik ei suuda tajuda hetke, mil sellist otsust mingil juhul langetada ei tohiks. Ma ei ütle, et viimasel minutil oleks penalti üldse välistatud. Kui ikka on selge jala taha panek, jalgadesse sõitmine või maadluse parimate stiilide vaimus maha murdmine, pole pääsu. Tuleb karistada. Kuid kindlasti ei tohi määrata mängu saatust otsustavat karistust poolselges olukorras.

Parim peab selguma ikkagi mängus, mitte kohtuniku otsuse tulemusena. Võime langetada õige ja eelkõige õiglane otsus, näitab kohtuniku taset. See, kes pinge all olles mõtlematult vilesse õhku puhub, pole lihtsalt sellise kaaluga mängudel õigust mõistmiseks loodud.

Ja veel - maailma vast hetke kõige legendaarsem väravavaht on Juventuse puurilukk Gianluigi Buffon. Mõistagi on 40-aastasele härrale lubatud rohkem, kui mõnele 25-aastasele poisikesele. Jalgpallis kõike näinud Buffon võib ka oma arvamust avaldada valjemalt, kui võib-olla tavaolukorras kombeks. Seda enam, et ülekohus, mis tema ja meeskonna suhtes korda saadeti, oli valusalt ilmne. Buffonile punase kaardi näitamine oli aga kohtunik Oliveri selle hetke eksimuste jada finaaliks.