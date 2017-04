Palusalu kui müüt: tuli, võitis kaks olümpiakulda ja kadus

Kristjan Palusalu mälestus on nüüd kirja pandud ja jäädvustatud.

Kirjanik Paavo Kivine lasi seekord rääkida teistel – raamat Kristjan Palusalust põhineb intervjuudel ja minevikust pärit artiklitel. Ühest küljest võib tunduda, et autor on läinud kergema vastupanu teed, sest sõna valdab Kivine väärikalt. Teisalt aga… Kas me suudame tunnetada olnut? Me pole näinud, vaid pelgalt kuulnud ja lugenud ning peaksime nii või naa tuginema meenutustele ja toonasele kirjasõnale. Mida raamatus tehaksegi. Originaalis.