Õnnetust kaotusest, isekatest leegionäridest ja võtmetähtsusega mängudest

Kalevi peatreener Kairys sai tänavu meeskonna komplekteerida oma soovide kohaselt. Mõistagi pidid soovid kattuma ka rahaliste võimalustega. Hooaja alguses tundus siiski, et kokku sai päris kobe seltskond. Üsna kiiresti sai aga selgeks, et tsenter Landen Lucas ei suuda Kalevi nõudmistega kohaneda ning ta asendati NBA kogemusega Arnett Moultriega.

Vaieldamatult on Moultrie neist kahest kvaliteetsem mängumees. Iseasi on aga see, kas ta suudab kvaliteedi alati meeskonna kasuks rakendada või eelistab selle asemel oma ego rahuldamist. Treenerid võiksid tema isekust jõulisemalt ohjeldada. Euroopa korvpallis on meeskonna huvid alati kõrgemad üksiku mängija huvidest.

Tuleme tagasi ka Wroteni juurde. Teoreetiliselt peaks ta olema Ivan Almeida asendus, mis sellest, et tegemist on täiesti erinevate mängijatega. Pärast seda, kui Kalevil läksid hooaja alguses meeskonna liidriks tõusnud Almeidaga suusad risti, ning mees oli lahkunud ravima väidetavat vigastust, toodi Wroten tiimi. Sellega sai ületatud VTB Ühisliigas kasutatavate leegionäride piir - ühes mängus saab kasutada kuute välismaalast.

Kohmetu söödumasin

Oli selge, et kui Almeida terveneb ja klubi suudab temaga suhted normaliseerida, peab keegi ikkagi lahkuma. Kalev pole nii rikas klubi, et suudaks pidada meeskonnas rohkem leegionäre, kui ühele mängule koosseisu mahub. Almeidaga, kelle iseloomus ilmnesid juba enne vigastust mõned ebameeldivad jooned, käisid lõpuks läbirääkimised läbi agentide. Kui vigastatud või terve ta tegelikult oli, polegi selge. Teed läksid igatahes lahku ning nagu selgus, on Alemida kuidagi ootamatult täiesti mängukõlbulik.

Wroten jäi meeskonda. Olybet Eesti ja Läti liigas lõunanaabrite keskmikega heideldes on ta muidugi päris kõva jõud. Tõeliselt tähtsates mängudes on ta aga vähemalt esilagu olnud kohmetu. Pole sööte, pole rünnakute loogilist lõpetamist, pole meeskonna heaks töötamist. See on ka põhjus, miks korraliku lepingu sõlmimise asemel tema katseaega pikendati.

Wroteni puhul kehtivad samad detailid, millest sai räägitud ka Moultrie puhul - treenerid peavad suutma allutada ta meeskonnale. Vaja on kõva kätt. Probleem on vaid selles, et aega napib. Kui järgmine nädal näeme samasugust Kalevit nagu esmaspäeval, võib VTB Ühisliiga hooaja lugeda ebaõnnestunuks. Siis pole enam abi ka Wroteni või kellegi teise koju saatmisest ja uue mängija otsimisest. Kalevi jaoks on käes võtmetähtsusega päevad.