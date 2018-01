Naiste tennis otsib tõelist valitsejannat. Millest räägib Wozniacki võit?

Caroline Wozniacki ei suuda uskuda, et on lõpuks ometi võitnud suure slämmi.

Naiste tennis on muutunud küll tasemelt ühtlaseks, kuid päris tipu tase on pigem langenud.

Australian Open lõppes põnevate finaalide ja pisaratega. 36-aastane Roger Federer lõi horvaat Marin Čilićit 6 : 2, 6 : 7, 6 : 3, 3 : 6, 6 : 1 ja teenis 20. suure slämmi võidu. Rafael Nadal jääb juba nelja, Novak Djoković kaheksa karika kaugusele. Kui šveitslasel õnnestub tänavu ka Wimbledonis ja US Openil võita, läheb keeruliseks teda püüda. Võidukõne ajal oli Federer emotsionaalne ja nuttis. Ta ei kasutanud tavapärast väljendit: „Nägemiseni järgmisel aastal!” Hakati oletama, et see võiski olla hüvastijätt Melbourne’iga.

Pisaraid nähti ka pärast naistennisistide finaali. Taanit esindav poola juurtega Caroline Wozniacki lõi rumeenlanna Simona Halepit 7 : 6, 3 : 6, 6 : 4. Pärast matši nutsid mõlemad. Taas maailma esinumbriks tõusnud võitja nuttis, sest oli vabanenud teda aastaid saatnud kriitikute lausest: „Ta võib olla maailma esinumber, aga suurt slämmi ei võida ta iial.” Kaotaja valas pisaraid, sest teadis, et dehüdratsioon ja jalavigastus ei lasknud tal mängida parimat tennist. Mida Wozniacki võit näitab?

* Kaitstes võib võita

Eurospordi kommentaatorid arvasid, et naiste finaali võidab see, kes on agressiivsem. Vale! Wozniacki on küll muutnud oma mängu aastatega ründavamaks, kuid karika tõi talle eelkõige uskumatult visa kaitse. Korduvalt suutis ta raskeid palle kuidagi platsile tagasi ajada, kuni Halep eksis. Äralööke tegi Wozniacki 25, Halep 40.

* Naiste seas tõelist tippu pole

Nägus ja hea suhtlejana tuntud Wozniacki on väga populaarne, tema võitu oodati üle maailma. Võitja on võitja. Ei taha saavutust pisendada, Wozniacki oligi turniiri parim naine, see väljendus eelkõige visaduses ja oma tahte kategoorilises läbisurumises. Aga suurt pilti vaadates võib küsida: kui kaua oleks Wozniacki pidanud finaalis vastu täisvõimsuses Serena Williamsi vastu? Või tipp-päevade tasemel Maria Šarapova vastu? Williamsiga on Wozniacki saldo 1–10.

Tennisekommentaatorid toonitavad, et naiste tennis on muutunud äärmiselt tasavägiseks. Võib-olla on kesktipu (6.–20.) tase ka tõusnud, kuid päris tipp jätab soovida. Ütleme otse: praegu pole naistennisisti, kes mängiks aasta ringi stabiilselt suurepärast tennist. Pole valitsejannat. Lapsepuhkuselt naasev Williams alles kogub jõudu, Šarapova pole pärast dopinguskandaali enam endine. Aasta tagasi emaks saanud Viktoria Azarenka pidas lapse isaga hooldusõiguse pärast maha inetu kohtuvaidluse, tennis jäi tagaplaanile. Noarünnaku üle elanud Petra Kvitová pole end samuti uuesti leidnud.

* See võinuks olla Kontaveit või Kanepi

Miks mitte? Mõlemad on Wozniackit võitnud, mõlemad mängisid Austraalias ilusat tennist. Eestlannade tee lõikas läbi Carla Suárez Navarro. Ka Wozniackil oli Suárez Navarroga raskusi, temagi kaotas ülikindlalt (6 : 0!) võidetud seti järel teise. Kuid taanlanna ei lasknud end murda. Märkimisväärset vaimukindlust näitasid ka teises ringis Jana Fetti vastu päästetud matšpallid. Igatahes oleks Kontaveiti pärast hispaanlanna alistamist oodanud Wozniacki (senine seis Kontaveiti poolt vaadatuna 1 : 1), Elise Mertens (1 : 0) ja haavatud Halep (0 : 2). Raske, aga mitte midagi üle mõistuse. Ootame põnevusega järgmisi slämme!