NÄDALA TEGIJA: Teppani stiilne vastus õelale vilele

Itaalias Trentino tippklubiga lepingu teeninud 23-aastane võrkpallur Renee Teppan jahmatas kõiki.

Eestlane osaleb kõige kõrgema tasemega mängus. Hüva, Teppani roll ei ole Trentinos kandev, ta on Itaalia koondise punktikahuri Luca Vettori asendusmees, aga võimalus on kahtlemata suurepärane ja kindlasti jagub tallegi mänguaega.

Siinkohal meenub, kuidas treenerid – nii Tartu Bigbankis kui ka koondises – on Teppanisse uskunud ja talle panustanud. Kahe aasta eest Rakveres peetud sõprusmängus saatis Gheorghe Creţu Teppani platsile. Tal polnud hea päev, aga Creţu jäi otsusele kindlaks ja Eesti kaotas Hollandile. Publikus leidus inimesi, kes nõudsid vilet lastes platsile Eesti parimat diagonaalründajat Oliver Vennot.

Nüüdseks on Teppan end mängumehena tõestanud. Just tema oli platsil mulluses Euroopa liiga finaalis ja ka tänavu Maailmaliiga poolfinaalis tuli ta Venno asemel hästi sisse. Loo moraal on lihtne: andke noortele aega ja püüdke alati näha suuremat pilti.